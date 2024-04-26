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謝金河教投資？7旬翁誤信假投資遭詐慘噴620萬

彰化警分局趁詐團17歲車手（左1）向老翁取款時一擁而上查獲，起出125萬元現鈔、偽造的保管單及6張識別證等贓物。（警方提供）

彰化警分局趁詐團17歲車手（左1）向老翁取款時一擁而上查獲，起出125萬元現鈔、偽造的保管單及6張識別證等贓物。（警方提供）

2024/04/26 09:20

〔記者湯世名／彰化報導〕發財夢碎！1名7旬翁被1名自稱「謝金河教授」的人加入LINE好友，並向他提供股票投資訊息，他深信這個人就是財信傳媒董事長謝金河，多次匯款共慘噴620萬元後始驚覺被騙，警方據報25日埋伏超商內，趁老翁與詐團車手面交款項時一擁而上，將還未成年的車手查獲，起出125萬元現鈔、偽造的保管單及6張識別證等贓物。

7旬老翁日前向彰化警分局莿桐派出所報案指出，有一個自稱為「謝金河教授」的人加他為LINE好友，並且持續向他提供股票投資的指導，讓他深信這個人真的就是財信傳媒董事長謝金河，因此沒有懷疑。

隨後，老翁陸續進行多次的匯款、面交和轉帳，直到對方表示需要再支付超過900萬元才能提領利潤，當時老翁因為已經沒有錢了，只好放棄繼續投資，不料，對方又稱若他放棄將觸犯證券交易法，讓老翁驚覺被騙，投資夢醒，共慘噴620萬元。

莿桐派出所長游錫明擔心老翁想不開，一直與他保持聯繫，25日老翁接到詐騙集團聯繫，警方便安排了一次交易，由老翁準備新125萬元現金，由副所長林志煌率領員警張雅淳、莊皓鈞等人假扮成客人，埋伏在彰化市金馬路一家咖啡店內，趁詐團17歲車手現身向老翁取款時一擁而上，將少年車手逮獲。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

彰化警分局趁詐團車手向老翁取款時出面查獲，起出125萬元現鈔、偽造的保管單及6張識別證等贓物。 （警方提供）

彰化警分局趁詐團車手向老翁取款時出面查獲，起出125萬元現鈔、偽造的保管單及6張識別證等贓物。 （警方提供）

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