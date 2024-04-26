詐騙冒充社工鎖定弱勢騙個資 救助協會籲提高警覺

詐騙者冒充救助協會社工，以「機構登記備案」為由，要求民眾提供銀行金融卡。（中華基督教救助協會提供）

2024/04/26 13:22

〔記者吳柏軒／台北報導〕中華基督教救助協會最近發現，有詐騙集團以冒充該會員工的手法，針對弱勢族群進行詐騙。不法之徒透過FB、LINE等私訊，或在醫院接觸社福需求者，以提供每月5千至2萬元不等的補助金為餌，詐取民眾的身分證、銀行帳戶，及提款卡等敏感個資。救助協會呼籲，社會大眾應提高警覺，遇到類似詐騙事件，請立即撥打165反詐騙諮詢專線諮詢、檢舉，或報警備案。

救助協會社服部部長張怡玫表示，不法人士冒充救助協會員工，利用弱勢家庭的無助心態，騙取個資和帳戶訊息。由於這些家庭可能長期經濟困難，急需資金以緩解生活壓力，容易落入圈套。一旦個資被濫用，即可能涉入金融犯罪、詐騙等非法活動。

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根據該會最近發現的案例顯示，詐騙集團通過LINE聯繫受害者，以「機構登記備案」為由，要求民眾提供銀行金融卡、身份證，與存摺照片，並將金融卡寄送至假冒的機構地址，還聲稱備案完就會寄回，同時要求受害者提供低（中低）收入證明、身心障礙手冊，或就醫證明等。營造社福機構形象，誘騙個資。詐騙者還強調「協會不會上門拜訪，會直接匯款至帳戶，誤導受害者。

救助協會嚴正聲明，絕不會在醫院或其他公共場所主動向需求者推銷服務，也不會透過社群平台如FB或LINE等代理申請救助資源。如民眾需要申請1919食物銀行、1919陪讀計畫或1919急難家庭救助等服務，請直接透過協會的官方服務信箱或撥打免費專線0800-20-1919。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

救助協會表示，已在第一時間通報防詐騙專線165，並報警備案。未來將持續與警方緊密合作，追蹤並打擊詐騙行為。同時也呼籲民眾保持高度警覺，避免成為詐騙受害者。

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詐騙者要求受害者提供低收入證明、身心障礙手冊等，營造出社福機構的形象，藉以誘騙。（中華基督教救助協會提供）

詐騙者強調「機構不會上門拜訪」，並利用弱勢群體的無助心態，騙取個資和帳戶訊息。（中華基督教救助協會提供）

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