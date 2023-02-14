TikTok再掀歪風！ 青少年瘋迷自虐「捏臉挑戰」 法國會啟動調查

近期不少法國TikTok青少年用戶，非常瘋迷十分自虐的「傷痕挑戰」。（圖擷取自@olivia_du_40、@losatanz TikTok、路透資料照，本報合成）

2023/02/14 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國短影音社群平台抖音國際版「TikTok」上市後，許多用戶為追求高瀏覽，不惜做出各種危險「挑戰」，導致傷亡事故頻傳。法國近期不少青少年瘋迷自虐性的「傷痕挑戰」（cicatrice），引發諸多批判；法國參議院則通過提案，將由委員會調查TikTok的各項爭議。

綜合外媒報導，在法國TikTok青少年用戶間最新流行的「傷痕挑戰」，為一邊拍攝影片一邊搭配特定手勢捏，這些手勢必須先使用食指、中指夾住臉頰，再用力旋轉，這樣臉部馬上就會出現紅腫、瘀青，甚至還有人拍「教學示範」影片來傳授大眾如何製造出受歡迎的「傷痕」，以展現自己是能承受疼痛的「男子漢」。

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已進行這項挑戰的國二生塞爾瑪（Selma）受訪時坦言，「一開始有點痛，還腫起來，好險後來就不痛了，不過傷痕過了4天才消退。我跟爸媽說自己被撞到，不然會被罵」，並透露她和3位同學都知道這個挑戰。另1名受訪學生拉飛爾（Raphaël）也表示，「好在我爸媽沒發現，我用頭髮蓋住」。

不過也有青少年不參與這場自虐流行，女學生艾比（Abi）表示，「我覺得這挑戰有點奇怪，TikTok上有個男生弄的滿臉都是傷，真的不太好看」，接著直言跟風做這個「傷痕挑戰」實在很遜，「臉會很痛，而且我皮膚現在的樣子很好。無論如何，TikTok的流行來得快去得也快」。

根據BFM電視台（BFMTV）的觀察，這些展示自己製造傷痕的影片不僅有高達上百萬次觀看，甚至還被TikTok的演算法大量推薦，只要使用者在搜尋處輸入字母ci，TikTok就會出現關鍵字「臉頰上的傷痕」，並推薦2支邀請大家一起參與挑戰的影片。高中生瑞恩（Rayane）受訪時也指出，「所有人都會開始嘗試、累積觀看，這就是TikTok」。

報導指出，TikTok在官網上自稱禁止煽動自虐的內容，然而現在因「傷痕挑戰」被爆出大量散布的相關影片，與TikTok的承諾完全相反。英國非營利組織「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate）也於2022年12月底，公布最新研究報告則表示，TikTok會不斷推薦與自虐、飲食失調有關的內容。

此外，多位皮膚病學專家向媒體表示，這樣無意義的舉動是有危險的，因為有可能造成血管瘤，無法自行消退，甚至需要透過雷射去除。儘管如此，TikTok仍向BFM電視台表示，他們並不認為影片有違背使用條款，因此不會撤下那些煽動年輕人製造臉部表皮傷疤的相關影片。

幾乎同一時間，法國國會也將對TikTok採取行動。參議院法制委員會與主席會議，9日通過跨黨派黨團提出名為「社交媒體TikTok使用、資料濫用與影響策略」的調查提案，將由19名參議員組成的委員會自3月起對TikTok進行長達6個月的深入調查。

參議員指出，這次的調查動機來自於歐美媒體與規範機構，多次對TikTok引發爭議所表達的關切；此外，還有假消息、政治宣傳、系統審核等議題。提案動機也寫道，「釐清控訴的真實性顯得尤為重要」，指出這些困難點在Snapchat、推特等媒體上也有，不過TikTok母公司字節跳動（ByteDance）的中國背景，『使困難程度倍增』」。

電視台「科技與企業」節目副總編葛拉布里（Raphaël Grably）受訪時也提到，監管單位完全有能力管理TikTok，「如歐盟揚言予以制裁，法國參議院也正要調查。我們也可以禁止TikTok，如美國現正討論的，說不定法國也會討論；或向TikTok施壓，要求增加審查人力」。

另外報導還提到，TikTok是目前西方國家中最受青少年族群歡迎的平台，根據家長監護軟體製造商Qustodio調查，4到18歲孩童每天平均會花費2小時在TikTok上。不過TikTok也因為中國政府勢力介入與個人資料蒐集風險，而遭到美國、法國與歐盟嚴格關注。

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