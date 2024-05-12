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歐洲歌唱大賽68年來首見 荷蘭歌手決賽前被取消資格

2024歐洲歌唱大賽11日在瑞典馬爾摩舉行決賽，但在賽事開始數小時前突然取消荷蘭歌手克萊因（見圖）的資格。（美聯社）

2024歐洲歌唱大賽11日在瑞典馬爾摩舉行決賽，但在賽事開始數小時前突然取消荷蘭歌手克萊因（見圖）的資格。（美聯社）

2024/05/12 13:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第68屆歐洲歌唱大賽11日在瑞典馬爾摩舉行決賽，但在賽事開始數小時前突然取消26歲荷蘭歌手克萊因（Joost Klein）的資格，創下68年來首次有選手在最後一刻被踢出比賽的紀錄。

據《美聯社》報導，克萊因在10日的決賽兩次彩排中都沒有上場，主辦單位歐洲廣播聯盟（EBU）透露他們正在調查一起事件，外傳這和以色列參賽選手有關，但EBU強調當中並沒有涉及其他表演者，而是節目製作組的女性職員提出了投訴。

共同贊助和轉播比賽的荷蘭廣播公司AVROTOS，指稱克萊因9日參加半決賽結束後走下舞台，突然遭到未經同意的拍攝，因此向鏡頭做出了威脅性動作，期間沒有碰到攝影機和女攝影師，被取消資格未免太過嚴格且不符合比例。

AVROTOS對於EBU讓克萊因退賽的行為相當震驚且不滿，直指克萊因為荷蘭和歐洲所帶來的歡樂不應該以這種方式結束。英國粉絲亞當斯（Dave Adams）cosplay成克萊因的樣子，穿上藍色西裝和超高墊肩，坦言他得知克萊因被取消資格後感到很沮喪。

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