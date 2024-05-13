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中國人逃離習近平政治迫害 美媒：只有一半的成功機會

中國國家主席習近平逐漸加強對全社會的監控，使得異議人士難有容身之處，不少人想方設法逃出中國，但《華爾街日報》報導，每2個想逃出中國的人之中只有1人會成功。圖為美國海關邊境保護局（CBP）在美墨邊境查獲的中國非法移民。（法新社）

中國國家主席習近平逐漸加強對全社會的監控，使得異議人士難有容身之處，不少人想方設法逃出中國，但《華爾街日報》報導，每2個想逃出中國的人之中只有1人會成功。圖為美國海關邊境保護局（CBP）在美墨邊境查獲的中國非法移民。（法新社）

2024/05/13 10:41

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家主席習近平自2012年年底上任以來，逐漸加強對全社會的監控，使得異議人士難有容身之處，不少人為了避免遭政治迫害，想方設法逃出中國，而且近年來想逃的人數急遽上升，但根據《華爾街日報》報導，每2個想逃出中國的人之中只有1人會成功。

報導訪問了記錄中國社會動盪的活動人士盧昱宇和處理政治敏感案件的人權律師盧思位為了逃避政治迫害，設法經由中國南部邊境逃至東南亞，然後再輾轉前往西方國家的經過，但盧昱宇最後成功獲得加拿大政治庇護，盧思位則遭寮國強行遣返回中國。

目前，有越來越多的中國民眾試圖逃往國外，有些是為了尋求新的機會，有些是為了逃避政治迫害。根據聯合國難民署的統計，到2023年年中，逃往北美和西歐國家尋求庇護的中國人將近12.1萬人，而在習近平上台的2012年年底，這個人數大約為1.54萬人。

報導說，中國與越南和寮國的交界位於偏遠山區，在當地人和蛇頭的幫助下，只要價格合適，就有很多機會躲過邊境檢查站和巡邏人員。不過，中國政府已加強阻止異議人士外逃的力道，有時中國主管部門還將被親中國家執法部門抓獲的異議人士引渡回國。

人權觀察（Human Rights Watch）組織亞洲部副主任羅柏森（Phil Robertson）表示，透過規劃、聲東擊西和出其不意，異議人士可以成功逃脫，但寮國和柬埔寨等親中的東南亞國家願意聽從中國的遣返要求，因此異議人士為獲得自由，必須突破前後圍堵的險境。

另根據美國海關與邊境保護局（CBP） 的數據，美國邊境巡邏隊2023年在南部邊境逮捕逾3萬7000名中國公民，是前一年數量的10倍，這些中國非法移民通常都是經由拉丁美洲進入美國。

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