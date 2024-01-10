中國人出走美國 「走線」經濟一條龍

即使習近平高舉「中華民族偉大復興」大旗，離鄉背井踏上險途也要前往美國的中國人仍持續激增，從以往的平均每年1千多人，膨脹至去年的3.1萬人。圖為墨西哥奇亞帕斯州聚集大批移民，向美國邊界前進。（法新社）

2024/01/10 05:30

穿越中南美洲 衍生地下產業鏈

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國「有線電視新聞網」（CNN）專文報導，即便中國國家主席習近平打出「中華民族偉大復興」大旗，離鄉背井踏上險途也要前往美國的中國人數量激增。據美政府統計，去年一至十一月執法單位查獲的中國籍非法入境者達三．一萬人，遠超過去平均每年約一五○○人。這也讓多數中國移民選擇的起點，中南美洲國家厄瓜多興起涵蓋食衣住行全方位的「走線」（walking route）地下產業鏈。

非法入境激增 遠超越過去

報導指出，生存困境是許多中國移民出走的原因。長達三年的新冠封鎖讓許多中國人失去工作，以及在習近平統治下，對愈發收緊生活各個面向的中國共產黨感到幻滅。如今連解封後經濟觸底反彈的希望也落空；另有人點出了習近平對十四億人民言論自由、公民社會和宗教信仰的全面性打壓。

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基於上述種種原因，毅然決然奔赴美國者，多以中國護照無需簽證的厄瓜多首都基多做為起點。該國二○二二年的中國籍入境人數為一．三萬，去年前十一個月暴增至四．五萬以上。當地因此冒出許多協助中國人走線的商業活動。包括售票員在公車站舉著「哥倫比亞邊界」中文標示；一間當地醫院提供穿越險峻叢林所需的疫苗注射服務；販售北上需要的裝備、物資的商店等。

中途被搶劫 28歲男要再試

報導寫道，雖然跨越中南美洲險阻重重，但只要付出更多的價格便能減輕負擔。如果選擇自食其力，得花上約五千美元購買機票、住宿、車票、船票，以及雇用一名嚮導帶領穿越連接哥倫比亞和巴拿馬的達連隘口。如果負擔九千至一．二萬美元，可向走私業者安排穿越部分路程；支付二萬美元，可設法拿到數次入境日本的簽證，這樣便能免簽入境墨西哥，直接前往美墨邊境。

報導描述了廿八歲中國青年鄭士清的經歷。維生本不易的他在疫情後遇到雇主欠薪，思考後決定踏上走線之旅。然而，他在穿越哥倫比亞時遇上持槍搶劫。但這並沒有粉碎他赴美的決心，因此回到基多重新整裝，認為只有前往美國，才能打破自己在中國看見的循環。

除了經濟因素，政治迫害和宗教打壓也迫使許多中國人民遠走他鄉。據聯合國數據顯示，在習近平統治期間，向美國或世界其他國家尋求政治庇護人數急遽上升。從二○一三年的近二．五萬人，到二○二三年上半年超過十二萬人。

圖為墨西哥奇亞帕斯州聚集大批移民，向美國邊界前進。（法新社）

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