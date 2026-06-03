川普翻版！賴清德信任度「天龍國大變天」轉綠 林濁水曝原因

總統賴清德。（資料照）

前立委林濁水引述最新民調結果指出，總統賴清德信任度出現驚人變化，除了傳統深綠大本營跌了1成多外，相對藍大於綠的「天龍國」台北及桃園，信任度竟衝破50%高居全台之冠，林濁水直呼，「北之轉綠」有如台灣2000南之轉綠和川普令美國繡帶翻轉紅的翻版。他也分析，如此結果可能和AI產業爆發有關，藍營因立場盲目，「既反美批賴只重AI，又對關稅誤判、反無人機軍購，令民眾厭不可言。」

林濁水今日在臉書發文表示，最新民調結果相當不可思議，顯示藍綠基本盤出現「天旋地轉」般的變化。比較2024年，傳統上深綠大本營雲嘉南高屏信任度暴跌1成多，相對的藍大於綠的天龍國和桃園，信任度全衝破50%高居全台冠亞軍（另1份民調也顯示賴清德台北市滿意度高達59.6%高於全台各地）。

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林濁水指出，反觀國民黨，比較今年1月和5月，鄭麗文信任度幾乎全台齊跌，全國各地信任度頂多2成多，只有不信任度的一半。更慘的大本營天龍國信任度只有15%，竟是全國最低。

林濁水表示，兩大黨領袖都在傳統大本營出狀況，而賴橫掃北台灣，尤其天龍國，現象之怪尤其令人頭皮發麻。他分析，賴清德的信任度南北顛倒，應該是AI爆發，伺服器狂銷，群聚大本營的雙北桃竹景氣狂燒；而南方雲嘉南高屏傳產重地，則在關稅動盪中苦撐所致。至於鄭麗文全盤皆慘，天龍國更徹底失陷，應是立場盲目，既反美批賴只重AI，又對關稅誤判、反無人機軍購，令民眾厭不可言。

林濁水最後警告，如今民眾對政黨領袖信任已南北顛倒，對政黨認同雖未顛倒卻已鬆動，但是兩大黨似乎還不知不覺，繼續指控都是對方搞認知作戰。心態如此，實在危險。

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