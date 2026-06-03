詹江村嗆自己有中國身分證 劉世芳冷回一句話

詹江村宣稱「我確實有中國身分證」，並嗆聲說：「內政部長劉世芳也拿我沒辦法。」（資料照）

桃園市長張善政日前參加武陵高中畢業典禮，有學生朝他喊「新店市長」，引起風波；國民黨桃園市議員詹江村事後批評這些學生沒教養，是「青鳥學生」，事後也拒絕道歉，詹江村近日在直播中也說自己有中國身分證，還嗆內政部長劉世芳拿他沒辦法。對此，劉世芳今天前往立法院被媒體問到此事，她冷回「爭取當中國國民黨的發言人，不需要中國身分證」。

本月1日，張善政出席武陵高中畢業典禮，進場時有學生喊「新店市長」，影片放上網路後，詹江村發文批學生是青鳥、沒教養，引起風波。

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詹江村與網友對嗆過程中，又搬出2025年初引發過爭議的「中國身分證」風波，詹再度自爆「老子我就真的有中國身分證啊！內政部也拿我沒辦法」，引來各界撻伐。

詹事後在臉書發文說，「我也曾到中國高喊中華民國萬歲！」並質疑「什麼時候台灣人必須為身為中國人解釋」？詹江村表示，對他的批評很多，或說用「老子」、或說他不敢說中華人民共和國是偽政府、或說他說的中國是中華人民共和國，其實，他曾在福建機場、銀行拿中華民國的國旗大聲唱我們要消滅共匪、喊「中華民國萬歲」，也曾到雄安、重慶直播高喊解救大陸苦難同胞、消滅萬惡共匪。

立法院內政委員會，內政部長劉世芳備詢。（記者王藝菘攝）

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