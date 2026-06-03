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    首頁 > 政治

    藍白延會燒多少錢？綠委下通牒：周萬來「這期限」須給交代

    2026/06/03 12:37 記者陳政宇／台北報導
    藍白延會燒多少錢？民進黨立委要求立法院秘書長周萬來（見圖）在明天下班前務必交代清楚。（資料照）

    藍白延會燒多少錢？民進黨立委要求立法院秘書長周萬來（見圖）在明天下班前務必交代清楚。（資料照）

    本屆立法院延會已成常態，自2025年2月至今年8月底皆無休會，衍生的人力及財務負擔成為關注焦點。民進黨立委抨擊，藍白正事半步不走、出國一步不慢，中央政府總預算在年初就該審完，如今延會不優先排審預算，反而出國考察，要求立法院秘書長周萬來明天（4日）下班前務必交代清楚，延會到底花了多少人民血汗錢。

    依「憲法」第68條規定，立法院會期每年兩次自行集會，第一次自2月至5月底，第二次自9月至12月底，必要時得延長之。

    回顧本屆立法院延會記錄，第一會期原定2024年5月31日結束，延長至同年7月16日；第二會期原定2024年12月31日結束，延至2025年1月21日。第三會期原定2025年5月底休會，藍白聯手先提案延至7月底，後續再加碼延長至8月31日，創下立法院最長延會紀錄；第四會期原定2025年12月31日結束，延長至2026年1月31日。

    由於本會期（第五會期）於5月31日屆滿，藍白立委日前以總預算案未審竣、重要人事案未通過等理由，於院會挾人數優勢表決通過提案，延會至8月31日。亦即，本屆立法院自2025年2月至2026年8月底皆無休會，無縫接軌第六會期，依法將一路開會到2026年12月31日。不過，本次延會首週，教育及文化委員會國民黨籍召委羅廷瑋搶先帶隊，6月1日至3日安排赴日考察AI教育及營養午餐，引發爭議。

    「藍白嘴巴喊監督，實際忙擺爛！」民進黨立委林楚茵受訪直言，藍白長期延會延不停，連周萬來都算不出來到底增加多少成本，去年甚至還發函提醒考察費用要省著點用，結果年初就該審完的中央政府總預算，被藍白一路拖到4月底才付委，現在都6月了，延會卻不先排審預算，竟然跑去日本考察。

    林楚茵抨擊，「國會保護傘」開好開滿，延會不審預算，議程拿來排出國，政治鬧劇最後卻是全民納稅錢買單，因為藍白正事半步不走、出國一步不慢，花人民的錢，演自己的戲。

    民進黨團副幹事長陳培瑜批評，藍白決議延長會期，導致立法院第一線的議事人員、公務人員、基層行政人員陪著加班，衍生的加班費、水電費、行政成本、考察費等全由人民買單；而立法院延會到底多花多少人民血汗錢，周萬來在司法及法制委員會備詢時不是答不出來、就是閃躲迴避。

    陳培瑜表示，她除了在質詢時要求書面報告，會後也再度發函，提醒周萬來務必在4日下班前，將公帑支出相關資料送交她的辦公室。

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