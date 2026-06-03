羅廷瑋放4部會預算卡關 延會搶先花公帑率團飛日本

立法院本會期自6月1日起進入延會，教育及文化委員會國民黨籍召委羅廷瑋首週便安排赴日公費考察。（資料照）

立法院本會期自6月1日起進入延會，教育及文化委員會國民黨籍召委羅廷瑋首週便安排赴日公費考察，同行者包括立委羅智強、徐巧芯、王育敏及陳玉珍。惟據本報盤點，今年度總預算案自4月21日付委以來，羅廷瑋輪值的10天開會內容，考察行程即佔6天；且其主責的文化部、運動部、國科會及故宮至今僅進行詢答，尚未實質處理預算提案。

立法院第11屆第5會期的法定會期為今年2月至5月底，藍白在院會強行通過延會案，國民黨立委翁曉玲還強調「希望能好好審查預算」。根據朝野先前拍板的總預算案審查日程規劃，各委員會原定於4月22日至5月14日審查公務預算，5月18日至5月25日審查附屬單位預算，財政委員會預計於5月21日及5月28日前，分別將公務預算與附屬單位預算的審查總報告討論完畢並提報院會。然而，因部分委員會未按時程完成，導致總預算案遲至6月仍無法提報院會處理。

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立法院常設委員會由兩位召委輪流排程審查，以教委會為例，民進黨籍召委伍麗華負責教育部、核能安全委員會及中央研究院，羅廷瑋則負責文化部、運動部、國家科學及技術委員會、國立故宮博物院。經查，羅5月6日排審故宮與國科會預算、5月7日審查文化部預算，以及明（4）日預計審查的運動部預算，目前僅進行詢答階段，尚未處理任何一項預算提案。

此外，羅廷瑋在這段期間輪值的10天開會中，地方考察即佔6天，兩度安排考察台中地區學校教育設施、兩度考察台北地區學校教育設施，並於延會期間的6月1日及3日考察「日本AI教育及營養午餐」辦理情形。據了解，本次赴日考察團除羅廷瑋外，同行者包括立委羅智強、徐巧芯、王育敏、陳玉珍，以及國教署署長等官員隨行。

民進黨籍教委會召委伍麗華：負責的3部會預算已審完

對於教委會預算審查延宕，伍麗華受訪表示，自己負責的3個部會相關預算，皆已全數審查完畢，甚至還有幾個法案都已排審且送出委員會，「我該做的都做了。」

陳培瑜批羅廷瑋行徑荒謬、不合理

隸屬教委會的民進黨立委陳培瑜則批評，羅廷瑋不處理預算，延會第一週就安排國際考察非常荒謬，行程機票應該由立法院支應，根本是把總預算當人質，要求部會協助安排考察，一邊說要審預算，一邊又安排自己的公費考察，真的是太不合理。

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