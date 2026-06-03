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    首頁 > 政治

    民進黨質疑延會審預算卻飛日本 羅廷瑋等藍委聲明：考察營養午餐專法

    2026/06/03 13:01 記者林欣漢／台北報導
    對於赴日考察爭議，國民黨立委羅廷瑋等人今發出聯合聲明表示，這次赴日考察是全程自費，機票、住宿都由參與委員自行負擔。此行重點是了解日本在AI教育及營養午餐制度上的實際運作情況。（圖由羅廷瑋提供）

    對於赴日考察爭議，國民黨立委羅廷瑋等人今發出聯合聲明表示，這次赴日考察是全程自費，機票、住宿都由參與委員自行負擔。此行重點是了解日本在AI教育及營養午餐制度上的實際運作情況。（圖由羅廷瑋提供）

    立法院本會期自6月1日起進入延會，教育及文化委員會國民黨籍召委羅廷瑋首週便安排赴日公費考察，同行者包括立委羅智強、徐巧芯、王育敏及陳玉珍。民進黨今日批評，放著預算不審，卻帶頭用公費出國考察，是想繼續當薪水小偷？對此，羅廷瑋等人發出聯合聲明表示，這次赴日考察是全程自費，機票、住宿都由參與委員自行負擔。此行重點是了解日本在AI教育及營養午餐制度上的實際運作情況。民進黨可以不做功課，但不必阻止別人認真做功課。

    聲明指出，營養午餐專法即將進入審議階段，日本從食材採購、營養師制度、供餐管理、共餐方式、廚餘回收的完整制度，都有許多值得台灣借鏡之處。我們透過實地走訪學校、至教育現場實地了解並提問，是為了把好的經驗帶回台灣，才能提出更好的政策和法案。

    聲明表示，比起坐在台灣空談「無限城論壇」，我們更願意走出去與日本的學校進行實際交流與學習；比起忙著抹黑別人，我們更關心如何讓孩子獲得更好的教育與更安心的營養午餐。民進黨可以不做功課，但不必阻止別人認真做功課。

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