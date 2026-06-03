藍白刪C5ISR系統等特別預算 鄭麗文赴美竟大談AI國防戰略

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文近日訪美，今（3）日公開行程拜會胡佛研究所並與學者座談，席間竟暢談台灣應建構「AI國防戰略」，要求在軍事決策指揮、情報分析、無機系統及防空網絡上深耕AI，發揮不對稱作戰實力。鄭麗文所列舉的能力，形同將國民黨、民眾黨團聯手全砍國防特別條例案項，包括具AI輔助的C5ISR系統，以及所有商購、委製的AI無人系統及彈藥等，重新複述一次。

本報稍早報導，鄭麗文拜會胡佛研究所期間，​針對台灣與亞太地區的戰略藍圖，提出三大核心重點，包括台灣應建構「AI國防戰略」，在軍事決策指揮、情報分析、無人機系統、以及防空網絡上，深耕人工智慧（AI），以最合理的成本與有限資源，發揮強大威懾力的不對稱作戰實力。

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鄭麗文所謂AI整合系統，正是行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」中所列的具AI輔助C5ISR系統，所謂C5ISR是由美軍定義的現代化作戰與指管架構，全名為「指揮、管制、通訊、電腦、網路、情報、監視、偵察」，是現代軍隊的「大腦與神經系統」，其功能甚至更超越鄭麗文所列舉的功能，更攸關不對稱作戰中的資源分配效率。

行政院長卓榮泰日前在聽取國防部報告「國防特別預算未通過案項及其影響」時即強調，這次遭到刪除部分，在「指管決策」方面，刪除「AI輔助情報決策模組」、「部隊覺知套件（TAK）」及「台灣戰術網路（TTN）」，將延遲國軍建置聯戰及作戰區的情報快速分析能力，並嚴重影響部隊數位化指管轉型及共同圖像的建立。

鄭麗文更宣稱另一核心是堅定深化台美同盟與實質合作，期盼未來台美在國防安全、供應鏈韌性、及國際參與上，能攜手深化實質夥伴關係，且台灣在應對兩岸關係時的信心，很大程度上源於美國對台灣堅定不移的支持。

卓榮泰當時也示警，本次國防特別預算中，台美共同研發及採購合作的裝備系統亦遭刪除，恐將延宕與國際的合作，不利展現自我防衛決心。

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