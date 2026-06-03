鄭麗文訪美首站大談AI國防戰略 王定宇轟：見人說人話、見鬼說鬼話

國民黨主席鄭麗文訪美首站公開活動，提出台灣應該建構「AI國防戰略」，對此，民進黨立委王定宇今受訪質疑，鄭麗文指揮的國民黨團在立法院砍掉的國防特別條例內容，就是她所宣稱要建構的東西。（資料照）

國民黨主席鄭麗文訪美首站公開活動，拜會胡佛研究所與學者座談，竟提出台灣應該建構「AI國防戰略」，大談在軍事決策指揮、情報分析、無人機系統及防空網絡上深耕人工智慧（AI），完全將政府原提出的1.25兆元國防特別預算計畫案項「照抄」一次，對此，民進黨立委王定宇今受訪質疑，鄭麗文到底知不知道自己在說什麼？她所指揮的國民黨團在立法院砍掉的，就是她說要建構的東西，若真的以台灣國家利益為利益的話，就不會出現「見人說人話，見鬼說鬼話」的情形。

本報稍早報導，鄭麗文今天拜會史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）與學者座談，暢談台灣應該建構「AI國防戰略」，在軍事決策指揮、情報分析、無人機系統、以及防空網絡上，深耕人工智慧（AI），以最合理的成本與有限資源，發揮強大威懾力的不對稱作戰實力。

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鄭麗文也宣稱，應堅定深化台美同盟與實質合作，期盼未來台美在國防安全、供應鏈韌性、及國際參與上，能攜手深化實質夥伴關係，且台灣在應對兩岸關係時的信心，很大程度上源於美國對台灣堅定不移的支持。

鄭麗文稱建構AI國防戰略 但具AI輔助功能的C5ISR遭藍委全刪

不過，立法院近日通過的國防特別條例，從政府原擬提出的8年期1.25兆元，遭銳減至7800億元，其中遭刪減的項目，正是鄭麗文向美國學者宣傳的，具AI輔助功能的C5ISR系統，以及台美合作、商購委製無人機彈藥等項目。

對此，資深國防立委王定宇今天受訪說，鄭麗文到底知道自己在講什麼嗎？首先，AI當然應該運用，但國防並非只有AI，新興科技、無人機及反制無人機的AI系統，都是現在國軍所需，也是應該運用的，但並非國防的全貌。

王定宇批鄭「嘴巴上講台灣需要的內容 結果是她砍掉的」

王定宇批評，鄭麗文所指揮的國民黨團在立法院砍掉的，就是她所宣稱要建構的東西，嘴巴上講台灣需要的，結果就是她砍掉的，這是在PUA（貶低）台灣嗎？

至於鄭麗文為何到美國就似乎「良心發現」？王定宇說，如果以台灣的國家利益為利益的話，就不會出現「見人說人話，見鬼說鬼話」的情形。

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