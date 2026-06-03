批羅廷瑋不審預算卻先赴日 民進黨：「3藍委」爽蹭公費出國

民進黨今點名，立院教委會訪日團的國民黨立委陳玉珍、徐巧芯、王育敏皆非教育文化委員會成員，質疑是爽蹭公費出國。（圖取自陳玉珍臉書）

立法院本會期6月1日進入延會期，教育及文化委員會國民黨籍召委羅廷瑋先安排赴日考察。民進黨今（3日）批評，藍白說要延會審預算，卻只想當薪水小偷，羅每天挑一兩間學校走走看看，一切開銷都來自人民納稅錢；且有3位國民黨立委並非教委會成員，「難道是來爽蹭公費出國？」

根據朝野先前拍板的總預算案審查日程規劃，各委員會原定於4月22日至5月14日審查公務預算，5月18日至5月25日審查附屬單位預算，財政委員會預計於5月21日及5月28日前，分別將公務預算與附屬單位預算的審查總報告討論完畢並提報院會。然而，因部分委員會未按時程完成，導致總預算案遲至6月仍無法提報院會處理。

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對此，民進黨今透過臉書撰文表示，2026年已經過一半了，今年度總預算仍然沒有完成審查，而擔任召委的民進黨立委們，正兢兢業業加速排審各部會的預算，但國民黨立委呢？最差勁的就是羅廷瑋，放著預算不審，帶頭用公費出國考察，從5月31日到6月3日，一連四天到日本考察「日本AI教育及營養午餐」辦理情形。

民進黨點名陳玉珍、徐巧芯、王育敏 非教委會成員也跟團

民進黨說，更離譜的是，除了羅智強，同團的陳玉珍、徐巧芯、王育敏等國民黨立委，都不是教育文化委員會委員，既然不負責教育政策，難道擺明是來爽蹭公費出國？根據行程資訊，羅廷瑋所謂的考察，就是每天挑一兩間學校走一走、看一看，行程相當輕鬆，但一切開銷都是來自人民的納稅錢。

民進黨進一步質疑，藍白兩黨才在5月15日強行通過延會，把立法院的會期延長到8月底，理由是要「仔細審查預算」。結果身為教育文化委員會召委的羅廷瑋，怎麼不審預算，就先跑出國了？明明是教文委員會赴日考察，參加的卻不是教文委員；明明說要延會審預算，負責排審的召委卻先出國。

據此，民進黨強調，延會不是沒有代價。議事人員要加班、行政部門要加班，增加的人事與行政成本，全都由全民買單。如果延會換來的是出國考察，預算卻依然躺在委員會，「這樣的延會，到底是要審預算，還是只是想繼續當薪水小偷？」

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