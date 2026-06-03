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    首頁 > 政治

    選定？蔡壁如赴民眾黨選策會展決心 魏平政回應了

    2026/06/03 13:05 記者張聰秋／彰化報導
    民眾黨中央委員蔡壁如的參選看板，在彰化市街頭已一段時間了。（記者張聰秋攝）

    民眾黨中央委員蔡壁如的參選看板，在彰化市街頭已一段時間了。（記者張聰秋攝）

    就是要選！民眾黨中央委員蔡壁如繼掛出參選彰化縣長的看板後，今（3日）天再赴中央黨部向選舉決策委員會說明意願，展現決心。多位政治人物動作頻頻下，年底彰化縣長選舉除藍綠對決外，也增添藍白合作是否生變的想像空間。

    年底選舉，彰化縣非藍白合作的縣市，除非蔡壁如最後脫黨參選，否則恐出現藍白廝殺的局面。目前民進黨提名立委陳素月、國民黨提名前考紀會主委魏平政，綠藍政黨對決的同時，都可能面對自家人也出來參選，民進黨前彰化市長邱建富、民眾黨前立委蔡壁如，恐出現4搶1局面。

    面對蔡壁如布局縣長選舉，國民黨提名的縣長參選人魏平政尊重民眾黨決定，不過他指出，國民黨與民眾黨之間原本就有協議存在，因此民眾黨無論做出何種決定，最終仍須與國民黨中央進一步協商討論。

    他說，「我們尊重民眾黨最後的決定，同時我也希望我們能夠跟民眾黨一起為彰化的未來一起共同來努力。」參選問題屬於黨對黨層級，個人不便多做評論。

    國民黨彰化縣長參選人魏平政今天重申，民眾黨選不選縣長，回歸黨對黨協商，藍白原本就有協議存在。（魏平政提供）

    國民黨彰化縣長參選人魏平政今天重申，民眾黨選不選縣長，回歸黨對黨協商，藍白原本就有協議存在。（魏平政提供）

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