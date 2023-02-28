加拿大政府裝置跟進禁用「抖音」 各國開鍘TikTok一覽

中國短影音社群程式「抖音」國際版「TikTok」，目前遭到越來越多國家下令禁止使用。（路透）

2023/02/28 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕根據《路透》報導，加拿大27日成為最新一個禁止在政府裝置上使用中國短影音社群程式「抖音」國際版「TikTok」的國家，認為這個社群媒體平台對隱私和安全存在「令人無法接受」程度的風險。

加拿大此舉也凸顯愈來愈多遊說團體，反對中國北京「字節跳動」（ByteDance）的這款社群媒體應用程式（App），理由多為擔心這家公司與中國政府關係密切，並且會讓中國政府機關藉機掌握全球用戶的數據資料。

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《路透》整理出「部分」或「完全禁止」TikTok的國家、政治實體和機構列表：

印度

印度政府在2020年6月宣布，全面禁用TikTok和另外數十款中國開發的應用程式，並聲稱它們可能危害國家的安全和完整性。

阿富汗

阿富汗正在研議禁止TikTok和熱門對戰手機遊戲「絕地求生」（PUBG）。目前掌權的塔利班（Taliban）政權聲稱，這些應用程式會讓阿富汗年輕人「誤入歧途」。

巴基斯坦

巴基斯坦至少四度禁止TikTok，最近一次禁令於去年11月結束。當局稱這款應用程式存在不道德和不雅的內容。

台灣

台灣限制公部門的資通訊設備及所屬場域使用TikTok和其他一些中國開發的App，並於2022年12月對TikTok展開調查，原因是這款社群媒體應用程式涉嫌在台進行非法經營。

美國

美國國會於2022年12月通過法案，禁止在聯邦政府設備上使用TikTok。

美國教育機構

波伊西州立大學（Boise State University）、奧克拉荷馬大學（University of Oklahoma）、德州大學奧斯汀分校（University of Texas-Austin）和西德州農工大學（West Texas A&M University）等學校，禁止在學校設備和Wi-Fi無線網路使用TikTok。

美國各州

德州、馬里蘭州、阿拉巴馬州和猶他州等超過25州，已下令禁止所有工作人員在政府設備上使用TikTok。

歐洲聯盟執行委員會

基於網路安全考量，歐盟執委會已發布命令，禁止職員在裝有公務應用軟體的手機等私人裝置上使用TikTok。

下令禁止使用TikTok的國家，理由多為擔心這家公司與中國政府關係密切，並且會讓中國政府藉機掌握全球用戶的數據。（路透）

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