每日平均1小時！ 市調：美國成年人看TikTok時間逼近Netflix

市調機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）的最新報告指出，美國成年人使用TikTok的時間正迅速增加中。（法新社）

2023/03/04 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國短影音社群軟體「抖音」國際版「TikTok」問世以來，深受眾多青少年喜愛，不過根據市調機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）的一份最新報告指出，美國成年人花在短影音分享應用程式TikTok的時間，不亞於青少年，每天平均使用的時間，甚至接近用知名串流平台Netflix。

綜合外媒報導，根據「內幕情報公司」發布的一份最新報告指出，世界各國民眾使用TikTok的次數，已在2年前讓谷歌（Google）擁有的YouTube黯然失色，並且還持續以比YouTube更快的速度成長中。報告中也特別指出，處於收入黃金階段的美國成年人兼TikTok用戶，「花在此應用程式的時間正迅速增加」。

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報告中還提到，這些用戶花在TikTok上的時間，遠遠領先花在YouTube的時間，甚至縮小了與Netflix之間的差距。該市調機構表示，25至54歲的美國成年人對TikTok特別容易上癮，同時機構也預測，「今年美國成年用戶每天平均花在TikTok將近56分鐘，比看Netflix的時間少6分鐘」。

而對於18至24歲的TikTok用戶，報告則指出，這些千禧世代與X世代觀看傳統電視的時間正在減少，「許多電視觀眾很可能在看電視的時候，同時在手機上觀看TikTok。他們每天在TikTok上觀看相當於1部完整長度的喜劇電影」。

報告也直白指出，TikTok之所以讓用戶在社群網路總使用時間不斷持續成長的其中一個重要原因，即3年前中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在全世界大爆發所導致。TikTok屬於中國北京「字節跳動」公司（ByteDance），然而該公司正因隱私、中國政府涉嫌監控等諸多爭議，目前被多個國家進行審查或禁用。

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