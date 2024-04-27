BBC報導：傳英軍可能部署加薩 執行海上輸送任務

衛星照片顯示加薩海岸邊的一個臨時碼頭，該碼頭曾於3月向被圍困的巴勒斯坦提供糧食援助。（法新社）

2024/04/27 23:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕據英國廣播公司《BBC》獲得的消息，英國軍隊可能透過海上連綿數百公尺、接往加薩岸邊的浮動堤道，幫助國際輸送海路物資至加薩。不過英國政府內部人士表示，當局尚未做出決定；以色列軍方與英國國防部也拒絕評論。

根據英國自由時報《BBC》報導，英國軍隊將可能部署部隊在加薩，以透過新的海上航線幫助運送援助物資。關於此消息，目前英國國防部和以色列軍方拒絕回應。

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先前美國曾表示，美軍將不會上岸承擔運送工作，而是由「第三方」駕駛援助卡車經數百公尺的「浮動堤道」（floating causeway）開上海灘。據《BBC》瞭解，英國正考慮在下個月的援助通道開放之時，讓英軍執行運輸工作；而英國白金漢宮的消息人士表示，目前該議案尚未做出任何決定，也還未送交至首相辦公室。

英國國防部長夏普斯（Grant Shapps）表示，英國將會在主導援助輸送方面，繼續與美國和其他國際盟友協調。而報導指出，若英國軍隊參與輸送，恐怕面臨來自哈瑪斯與其他武裝分子的襲擊。

美國國防部官員證實，美國軍艦正在地中海東部建造一座巨型浮動碼頭，而物資未來將從賽普勒斯經大型船隻運送至碼頭，再轉交給援助卡車和小型登陸艇。美國國防部表示，希望建好的海上走廊「岸上聯合後勤」（JLOTS）能每日運送達150輛卡車。

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