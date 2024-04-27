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駁策畫無人機襲擊白俄首都 立陶宛回酸：大內宣

白俄羅斯國家安全委員會主席特爾泰歐聲稱，該部門成功阻止立陶宛對該國首都的無人機襲擊計畫。（美聯社）

白俄羅斯國家安全委員會主席特爾泰歐聲稱，該部門成功阻止立陶宛對該國首都的無人機襲擊計畫。（美聯社）

2024/04/27 23:55

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕白俄羅斯國安高層指控，立陶宛曾策畫以無人機攻擊白俄羅斯首都，好在安全部門等機構成功阻止。立陶宛軍方則出面說，指控根本是「無稽之談」，立陶宛一官方部門甚至指出，白俄羅斯當局是說給自家老百姓聽的。

根據《美聯社》報導，週四（25日）舉行的第7屆白俄羅斯全國人民大會上，國家安全委員會主席特爾泰歐（Ivan Tertel）聲稱，他們和其他部門一同執行了安全行動，才成功阻止立陶宛無人機襲擊白俄首都明斯克（Minsk）及其郊區的計畫。他也指稱，來自立陶宛和波蘭的極端份子正在製造用來攻擊白俄的無人機。

據報導，特爾泰歐並未提供任何證據或相關細節。立陶宛軍方發言人丘尼斯（Gintautas Ciunis）則出面說明，特爾泰歐的說法並非事實，「這是無稽之談」。

立陶宛危機管理中心也在聲明指出，關於「無人機襲擊」言論似乎是針對白俄羅斯國內民眾的大宣傳。策劃無人機襲擊並非真實發生的事件，而關於白俄羅斯這些作為可被視作是針對立陶宛的「持續、惡意挑釁」和資訊攻擊。

流亡立陶宛的白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）週四說，沒人有聽說明斯克遭到無人機襲擊，除了白俄的領導階層。她補充，「白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）有可能已開始相信自己的胡扯和假訊息。」

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