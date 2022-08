抖音玩出「毛病」！全身抽搐、嘶吼 醫︰僅20％能完全康復

2022/08/02 21:28

〔即時新聞/綜合報導〕以手機來拍攝短影音、而風靡全球的知名社群平台「抖音」(TikTok) ,竟傳出不少人因此玩出「不明神經疾病」!近日在澳洲有名少女,身體不明原因出現抽搐反應,甚至做出嘶吼、怒罵、吐口水等不受控行為,症狀與妥瑞氏症(Tourette)類似。經專家分析後研判,可能是少女長期過度使用抖音,進而誘發的神經系統疾病所至。

據《澳洲新聞網》 (News.com.au) 報導,全球有越來越多的青少年,身體會出現不明的抽搐反應,往往還會伴隨著無法控制向他人怒罵,或著說出無意義詞彙等粗魯言行,而14歲的澳洲少女蔓塔莉卡 (Metallyka Torzillo)便是有著類似症狀的其中1人。

據蔓塔莉卡的母親受訪時表示,女兒在滿14歲後,就經常發生不明原因的全身抽搐 ,接著陸續出現嚴重的焦慮、嘶吼、哭泣、怒罵 、吐口水和攻擊他人等症狀,嚴重時還曾出現過用頭用力撞擊家具,甚至在受邀上節目採訪時,做出直接伸手拍打母親的臉等脫序行為。對於女兒這樣的情況,蔓塔莉卡的母親感到相當地難過說,「這裡有個年輕女孩被困在自己的腦袋、身體裡,讓人實在令人不忍直視 」。

而澳洲韋斯邁醫院(Westmead Hospital) 神經科醫師戴爾(Russell Dale),在針對蔓塔莉卡進行2年的治療和調查後表示,「我以前從未聽過、見過這樣的事」,並提到此病的症狀類似妥瑞氏症,但情況更為嚴重,患者的手臂不但動作猛烈,甚至會打到自己,另外發出的聲音是複雜的單詞、短語,並非簡單的噪音而已。

這樣的病情最早發現在2020年開始蔓延,且患者年齡偏小,幾乎為10幾歲的青少年 ,且性別大多為女性, 並在武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)於全球爆發後,世界各地越來越多人出現這樣的病情。

戴爾認為這些患者之間,一定有某些程度的關聯性,所以持續深入調查原因。據他的觀察推測,許多青少年在疫情期間更依賴抖音,進而產生孤獨、不安、焦慮與壓力,意外誘發這種類似妥瑞氏症的神經系統疾病。

同時戴爾也透露,雖然蔓塔莉卡的病情已經恢復,順利回歸正常生活,但依照戴爾的推估,全球可能有高達數十萬名青少年,仍深陷罹患這個來自「社群媒體」的神經系統疾病所苦,「在我見過這樣病情的患者當中,目前只有20%的人可以完全康復,但也意味者有高達80%的人,會持續出現這些症狀,且會越發嚴重 」。

