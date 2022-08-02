抖音玩出「毛病」！全身抽搐、嘶吼 醫︰僅20％能完全康復

近期全球各國有許多青少年身體出現不明抽搐反應，經專家研判為長期過度使用抖音，進而誘發的神經系統疾病所至。示意圖。（法新社）

2022/08/02 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕以手機來拍攝短影音、而風靡全球的知名社群平台「抖音」（TikTok） ，竟傳出不少人因此玩出「不明神經疾病」！近日在澳洲有名少女，身體不明原因出現抽搐反應，甚至做出嘶吼、怒罵、吐口水等不受控行為，症狀與妥瑞氏症（Tourette）類似。經專家分析後研判，可能是少女長期過度使用抖音，進而誘發的神經系統疾病所至。

據《澳洲新聞網》 （News.com.au） 報導，全球有越來越多的青少年，身體會出現不明的抽搐反應，往往還會伴隨著無法控制向他人怒罵，或著說出無意義詞彙等粗魯言行，而14歲的澳洲少女蔓塔莉卡 （Metallyka Torzillo）便是有著類似症狀的其中1人。

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據蔓塔莉卡的母親受訪時表示，女兒在滿14歲後，就經常發生不明原因的全身抽搐 ，接著陸續出現嚴重的焦慮、嘶吼、哭泣、怒罵 、吐口水和攻擊他人等症狀，嚴重時還曾出現過用頭用力撞擊家具，甚至在受邀上節目採訪時，做出直接伸手拍打母親的臉等脫序行為。對於女兒這樣的情況，蔓塔莉卡的母親感到相當地難過說，「這裡有個年輕女孩被困在自己的腦袋、身體裡，讓人實在令人不忍直視 」。

而澳洲韋斯邁醫院（Westmead Hospital） 神經科醫師戴爾（Russell Dale），在針對蔓塔莉卡進行2年的治療和調查後表示，「我以前從未聽過、見過這樣的事」，並提到此病的症狀類似妥瑞氏症，但情況更為嚴重，患者的手臂不但動作猛烈，甚至會打到自己，另外發出的聲音是複雜的單詞、短語，並非簡單的噪音而已。

這樣的病情最早發現在2020年開始蔓延，且患者年齡偏小，幾乎為10幾歲的青少年 ，且性別大多為女性， 並在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）於全球爆發後，世界各地越來越多人出現這樣的病情。

戴爾認為這些患者之間，一定有某些程度的關聯性，所以持續深入調查原因。據他的觀察推測，許多青少年在疫情期間更依賴抖音，進而產生孤獨、不安、焦慮與壓力，意外誘發這種類似妥瑞氏症的神經系統疾病。

同時戴爾也透露，雖然蔓塔莉卡的病情已經恢復，順利回歸正常生活，但依照戴爾的推估，全球可能有高達數十萬名青少年，仍深陷罹患這個來自「社群媒體」的神經系統疾病所苦，「在我見過這樣病情的患者當中，目前只有20％的人可以完全康復，但也意味者有高達80%的人，會持續出現這些症狀，且會越發嚴重 」。

In the last few years, Tourette's and ticcing videos have gained a massive following online. Incredibly, researchers now believe they too might be playing a role in the explosion of tics seen around the world. #60Mins pic.twitter.com/RUH6bMsr4U — 60 Minutes Australia （@60Mins） August 1, 2022

In 2020, during the first difficult months of the COVID-19 pandemic, 14-year-old Metallyka Torzillo suddenly began to experience tics that would soon hijack her every waking moment. #60Mins pic.twitter.com/QB8zZ264Uh — 60 Minutes Australia （@60Mins） July 31, 2022

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