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    南韓野火已釀30死 疑為掃墓焚燒樹枝所致、涉案男主動報案

    慶尚北道義城郡特別司法警察28日指出，一名涉案男子曾在22日報案表示自己在掃墓時引發火災，將調查是否為此次大規模野火的主因。圖為野火示意圖，圖中男子非新聞當事人。（路透）

    慶尚北道義城郡特別司法警察28日指出，一名涉案男子曾在22日報案表示自己在掃墓時引發火災，將調查是否為此次大規模野火的主因。圖為野火示意圖，圖中男子非新聞當事人。（路透）

    2025/03/30 11:47

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓東南部野火災情慘重，中央災難安全對策本部29日公布統計數據，截至29日晚間8點為止，野火已造成30人死亡、45人受傷，焚燒面積超過4.8萬公頃。慶尚北道義城郡特別司法警察28日指出，一名涉案男子曾在22日報案表示自己在掃墓時引發火災，將調查是否為此次大規模野火的主因。

    綜合韓媒報導，50歲的涉案男子「A某」22日上午11點24分左右，在慶尚北道義城郡安平面槐山里一處山坡掃墓時，因操作不慎、引發火災，事後「A某」與女兒主動報警，目前案件仍在進一步調查。「A某」女兒在接受當地派出所所長初步詢問時提到，當時因為要清除、折斷墳墓週邊的樹枝，但沒有成功，所以想用打火機點火燒毀，但一陣風吹來帶起火星，導致森林大火。

    警方鑑識團隊在29日對「A某」的掃墓地點進行調查，發現了一個打火機，鑑識團隊也將現場封鎖，計劃在未來一週內與國立科學調查研究所、國家科學調查研究所以及消防部門展開聯合調查。

    慶北警察廳刑事機動隊30日表示，目前已將「A某」以故意縱火、違反《森林保護法》將其逮捕，31日將傳喚「A某」進行調查，了解「A某」引發的火災是否與引發此次大規模野火有關。

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