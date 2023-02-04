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    為逃亡改「料理」對象？ 義大利黑手黨成員轉職廚師 躲16年後被逮

    現年63歲的披薩店廚師葛瑞柯（Edgardo Greco）日前遭警方逮捕，據稱他曾是義大利黑手黨組織「光榮會」成員（'Ndrangheta），逃亡整整16年的「危險逃犯」。（美聯社）

    現年63歲的披薩店廚師葛瑞柯（Edgardo Greco）日前遭警方逮捕，據稱他曾是義大利黑手黨組織「光榮會」成員（'Ndrangheta），逃亡整整16年的「危險逃犯」。（美聯社）

    2023/02/04 15:27

    〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織（Interpol）日前宣布，在義大利和法國當局的合作下，於法國東南部逮捕現年63歲的披薩店廚師葛瑞柯（Edgardo Greco），據稱他曾隸屬於義大利黑手黨組織「光榮會」（'Ndrangheta），不但曾涉及1990年代黑幫鬥爭，更因此犯下殺人重罪被處以無期徒刑，在逃亡整整16年才終於遭到逮捕。

    綜合外媒報導，國際刑警組織2日發表的聲明中表示，在法國聖艾蒂恩市（Saint-Etienne）一家披薩餐廳工作的葛瑞柯，被警方懷疑是屬於義大利南部卡拉布里亞（Calabria）的大型黑手黨組織「光榮會」的成員之一，同時也是被義大利政府通緝多年的「危險逃犯」，因此上門逮捕他。

    國際刑警組織表示，葛瑞柯在1991年1月一座漁獲倉庫裡，用鐵棍將敵對家族的巴托洛米奧兄弟（Stefano andGiuseppe Bartolomeo）毆打致死，因而被判處無期徒刑；另據義大利警方表示，巴托洛米奧兄弟遺體下落不明，據傳恐怕已被溶於酸液之中。此外，他還被控在1990年代初期於黑手黨幫派鬥爭中，企圖謀殺另1名幫派成員莫斯夏羅莫夏羅（Emiliano Mosciaro）。

    報導指出，葛瑞柯雖在義大利出生，但其家族來自法國，因此在逃亡8年之後於2014年回到故鄉躲藏，並化名成「保羅．迪米特里奧」（Paolo Dimitrio）到當地義大利餐廳擔任廚師。他還曾在2021年6月自行開業，經營一家販售義大利麵、義大利餃、燉飯等義大利料理的「羅西尼咖啡餐廳」（Caffe Rossini Ristorante），該餐廳頗受好評，甚至還曾獲得當地媒體報導。

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