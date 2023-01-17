西西里黑手黨老大落網 義大利檢警竟是憑30年前照片認人

義大利頭號要犯、西西里島黑手黨老大德納羅（Matteo Messina Denaro）逃亡30年後，16日被逮。（路透）

2023/01/17 17:36

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義大利頭號黑手黨頭目 逃亡30年看醫生時落網

〔編譯林雨萱／綜合報導〕義大利頭號要犯、西西里島黑手黨派系柯沙諾斯特拉（Cosa Nostra）老大德納羅（Matteo Messina Denaro）逃亡30年後，16日在巴勒摩一間私人診所接受治療時被逮。警方能順利逮到人也幾乎是奇蹟，除了他不斷使用化名活動，檢警長期以來也只有30年前照片可供指認。

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英國「衛報」報導，60歲的德納羅用「博納費德」（Andrea Bonafede）這個名字定期接受治療，當地時間16日上午9時35分，被義大利特戰警察憲兵隊（Carabinieri）逮捕，在診所其他病患掌聲下，押往西西里島首府聖勞倫斯（San Lorenzo）營區。

義大利黑手黨原來兩位大哥普羅旺札諾（Bernardo Provenzano）和里納（Salvatore Toto Riina）在2016年和2017年相繼去世後，德納羅一度被公認是西西里黑手黨「老大中的老大」。

德納羅自1993年起持續逃亡，在多位政客、商人資助下，長年生活豪奢。他涉及西西里黑手黨策劃的重大刑案包括1992年反黑手黨檢察官法爾科內（Giovanni Falcone）和伯爾薩利諾（Paolo Borsellino）炸彈謀殺案，以及隔年佛羅倫斯、米蘭、羅馬接連發生的爆炸案，還曾自誇，光是他殺的人，屍體就能填滿整座墓園。2002年，德納羅在一場缺席審判中，因親自行凶或下令殺害數十人被判處無期徒刑。

巴勒摩首席檢察官路西亞（Maurizio De Lucia）表示，義大利動用全國警力，歷經長期艱難、鍥而不捨的調查，才終於將德納羅逮捕歸案。因為少了德納羅近期的照片，拘捕行動變得異常困難，警方僅能憑藉1980年代末期至1990年代初期的少數照片，利用最新技術及黑手黨叛徒提供的資訊重新建構德納羅的長相。

義大利總理梅洛尼推文表示，這是一大勝利，證明國家不會向黑手黨屈服。

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