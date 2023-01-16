義大利頭號黑手黨頭目 逃亡30年看醫生時落網

義大利頭號黑手黨頭目馬泰奧．梅西納．德納羅在逃亡30年後，今（16）日在西西里島首府巴勒莫被捕。（路透）

2023/01/16 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕義大利頭號黑手黨頭目馬泰奧．梅西納．德納羅（Matteo Messina Denaro）在逃亡30年後，今（16）日在100多名武裝部隊的行動下成功將其逮捕。

綜合外媒報導，在義大利今日早上10點左右，義大利頭號黑手黨頭目馬泰奧．梅西納．德納羅在西西里島（Sicily）首府巴勒莫（Palermo）的一家私人診所被捕，被捕時德納羅正在接受治療，但身體狀況不明，義大利媒體上留傳一段德納羅被帶走時，人們站在街上為義大利警察鼓掌的影片。

請繼續往下閱讀...

義大利總理喬治亞·梅洛尼（Giorgia Meloni）在感謝武裝部隊同時說：「這是國家的偉大勝利」。法官兼前總檢察長吉安·卡洛·卡塞利 （Gian Carlo Caselli） 也表示，逮捕德納羅是一件「非常特殊但同時也單純的歷史事件」，不過這可能讓1993年在義大利造成10人死亡的炸彈襲擊案有重大進展。

德納羅在1992就因多起謀殺案在缺席的情況下被判無期徒刑，自此便展開逃亡，德納羅甚至說過「我殺的人可以填滿一座墓地」，儘管德納羅過著逃亡生活，但人們都認為他仍從不同的藏身處指揮他的手下辦事。

幾十年來，義大利當監視他身邊最親近的人，試圖抓住德納羅，但他總能逃過一劫，警方沒收了與德納羅有關的企業，使他越來越孤立，如今已60歲的德納羅因就醫時被抓獲，他是3個長期逃亡的頂級黑手黨頭目中的最後一個。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法