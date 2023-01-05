馬戲團老虎突襲訓獸師 恐怖影片曝光

義大利萊可仕（Lecce）某馬戲團在表演中，31歲訓獸師奧爾飛（Ivan Orfei）遭老虎襲擊。（圖翻攝至推特@AntonioNbo15）

2023/01/05 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月29日，義大利萊可仕（Lecce）發生一起老虎攻擊事件，當地某馬戲團在表演中，31歲訓獸師奧爾飛（Ivan Orfei）遭老虎襲擊，狂咬他的左腿、脖子，此畫面讓觀眾們嚇傻，表演直接中斷。事後，奧爾飛被送至附近醫院治療，所幸無生命危險。

據《每日星報》報導，義大利萊可仕某馬戲團進行老虎表演秀，訓獸師奧爾飛當時把注意力放在一隻脖戴巨大金屬環的老虎上，一不留神，另一隻老虎直接張開嘴巴撲向他，跳上他的後背咬住脖子，當他企圖掙脫時，不斷發出慘叫聲。據了解，老虎在獵捕動物的過程中，都會以此方式殺死獵物。最終，表演助理用道具分散老虎的注意力，才解救奧爾飛。

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對此，馬戲團主辦單位在臉書發文表示，「我們對動物的充滿熱愛，正如奧爾飛在他的表演中向公眾展示的那樣，老虎是令人著迷的動物，馴服牠們是百年的藝術，這不僅存在於馬戲界，不過，意外還是有可能發生，而奧爾飛表現出的勇氣值得讓人佩服。」

目前受輕傷的訓獸師仍在醫院接受治療，當局將展開調查，老虎則交由獸醫進行詳細檢查。

Tragedia sfiorata ieri a Lecce durante un assurdo spettacolo con delle tigri. pic.twitter.com/go39rwfiEU — Antonio nbo15???????????????? （@AntonioNbo15） December 30, 2022

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