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    中國廣設海外警察局 義大利不排除祭出制裁

    義大利內政部長皮安特多西表示，警方與情報部門已針對中國設置海外警察局進行調查與蒐證，不排除制裁這種非法行為。圖為義大利和中國警察2016年5月在米蘭市區一起巡邏。（歐新社檔案照）

    義大利內政部長皮安特多西表示，警方與情報部門已針對中國設置海外警察局進行調查與蒐證，不排除制裁這種非法行為。圖為義大利和中國警察2016年5月在米蘭市區一起巡邏。（歐新社檔案照）

    2023/01/14 09:01

    〔中央社〕義大利內政部長皮安特多西日前接受參議院質詢時說，警方與情報部門已針對中國設置海外警察局進行調查與蒐證，不排除制裁這種非法行為。

    中國在全球廣設100多個「警察局」，其中以義大利境內最多，高達11處。中國海外警察局引發的爭議，近期在義大利引起高度關注。

    「蟻報」（Le Formiche）今天報導，義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）12日在參議院接受議員質詢時回答：「警方與情報部門正保持聯繫、密切關注。我個人正在關注事態發展，不排除制裁這種非法行為」。

    皮安特多西說，義大利警方已對各種協會進行調查，包括收集情報，獲取任何非法行為的證據。特別是與中國領事館護照更新或駕駛執照簽發有關的活動，以及一般協助活動（受傷或生病協助服務）。尤其是華人眾多的城市，包括米蘭、普拉托（Prato）、羅馬。

    西班牙人權團體「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年發表報告表示，這種所謂的「警察局」名義在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間為中國僑胞協助行政事務，但北京實際上是利用與駐在國簽署的雙邊安全協定，巧設「警察局」，監視中國海外僑民，伺機起訴和在某些情況下遣返異議人士。

    至於中義兩國簽署聯合巡邏任務備忘錄，皮安特多西再次解釋說，聯合巡邏是於2016年至2019年在義大利，以及2017年至2019年在中國進行。2020年聯合巡邏已因疫情暫停，目前無具體需要恢復這項任務。

    義大利兄弟會參議員兼歐盟政策委員會主席阿加塔（Agata）擔憂的說：「我們不能忘記，中國在某些方面是合作夥伴，但在其他方面，正如歐盟所說的那樣，彼此是系統性的競爭對手」。

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