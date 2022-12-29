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    一個班機52％陽性！ 義大利下令對中國入境者強制篩檢

    義大利衛生部長斯基拉奇28日說，他已下令要求所有從中國入境者接受強制的武漢肺炎篩檢。圖為去年抵達米蘭馬爾彭薩機場的旅客到採檢區接受篩檢。（法新社）

    義大利衛生部長斯基拉奇28日說，他已下令要求所有從中國入境者接受強制的武漢肺炎篩檢。圖為去年抵達米蘭馬爾彭薩機場的旅客到採檢區接受篩檢。（法新社）

    2022/12/29 00:31

    〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情升溫之際放寬出入境管制，讓各國拉警報，義大利衛生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）28日表示，他已下令要求所有從中國入境者接受強制的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢。率先實施篩檢的倫巴底當局指出，光是一個航班就有超過半數乘客呈現陽性反應。

    綜合外媒報導，斯基拉奇週三告訴國會，「所有來自中國的入境者和過境者」都需要進行強制篩檢，預計將在一項新法規中訂定更多細節。他說，「對於確保監測和識別病毒的任何變種以及保護義大利民眾，這項措施非常重要。」

    外媒指出，強制篩檢要求預計會在28日立即生效，而義大利有幾個機場早已開始對中國入境者進行篩檢，包括倫巴底大區（Lombardy）的米蘭─馬爾彭薩機場（Milan Malpensa Airport），檢體已送到中央機構進行分析，確認是否有任何變種病毒。

    根據當地媒體報導，倫巴底當局週三指出，約半數來自中國旅客的篩檢結果呈現陽性。26日抵達的2個航班，第一架班機92名乘客有35人陽性（38％），第二架班機120名乘客有62人陽性（52％）。

    羅馬─菲烏米奇諾機場（Rome Fiumicino Airport）週三也開始對來自中國的入境者進行篩檢，陽性結果的乘客將被隔離在「特殊設施」中。義大利仍有隔離規定，要求任何檢測呈陽性的人隔離5到14天。

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