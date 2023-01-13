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    愛爾蘭執意貼上警告標語 義大利酒商氣炸批危言聳聽

    義大利酒商批評愛爾蘭正在破壞該國的葡萄酒文化。（法新社）

    義大利酒商批評愛爾蘭正在破壞該國的葡萄酒文化。（法新社）

    2023/01/13 11:45

    〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭宣布將在葡萄酒、啤酒等瓶身貼上健康標語，引發義大利酒商的不滿，直指是在危言聳聽。義大利最大的農民協會Coldiretti指出，不該將葡萄酒等低濃度酒類與烈酒相提並論。況且，葡萄酒同時包含了文化歷史脈絡，若愛爾蘭開啟警示先例，恐影響其他國家採取類似措施，屆時將大大衝擊葡萄酒產業。

    根據衛報指出，愛爾蘭計劃在葡萄酒、啤酒等瓶身附上與香菸一樣的警告標語，訊息包含有關懷孕期間的飲酒風險等，消息一出，引發義大利酒商不滿。

    協會總裁認為，雖然考慮到公民健康是正確的，但是這不是一件可以三言兩語就決定的政策。協會發布聲明表示，愛爾蘭的警告標籤將成為危險的先例，可能造成其他消費者對葡萄酒產生負面影響，適度的消費低酒精含量的葡萄酒，並不能與北歐國家過度消費典型烈酒相提並論。

    一旦愛爾蘭政府正式決策，該項規定就會持續長達3年，酒類行業就必須在期間內貼上警告標語。義大利農糧林業部副部長Luigi D’Eramo則認為，葡萄酒具歷史文化脈絡，是表達領土的一個媒介，同時是地中海飲食的一部份，若其他國家效仿愛爾蘭，可能導致義大利葡萄酒的形象不復以往。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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