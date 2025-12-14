為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    獨家》前海巡上校葉瑞璋淪共諜 判刑並追討513萬退休金確定

    2025/12/14 00:21 記者楊國文／台北報導
    前海巡上校葉瑞璋，將太平島交通基礎工程計畫書等軍事機密交給中方，圖為CP-1023多功能艇運抵南沙太平島。（資料照）

    前海巡上校葉瑞璋，將太平島交通基礎工程計畫書等軍事機密交給中方，圖為CP-1023多功能艇運抵南沙太平島。（資料照）

    前海巡上校葉瑞璋退役後淪共諜，將南沙太平島交通基礎工程計畫書等軍事機密資料交給中方，經檢調查獲，去年被依違反國家安全法判刑8月、沒收犯罪所得1萬5千元定讞，國防部認定葉自此喪失領受退休金、優存等退除給與權利、並追討已領受退休金共513萬多元，葉男提起行政訴訟，最高行政法院近日判葉男敗訴確定。

    法界指出，葉充當共諜，意圖危害國家安全，不僅須服刑，估計將失去上千萬元退休金，損失慘重。

    檢調調查，葉瑞璋2008年自海巡署上校科長退伍，領有退休俸，經海巡退役中校李慶賢等人引介，與中國國安人員結識後被吸收為共諜，替中方蒐集我國軍事機密資料。

    2014年間，葉男將南沙太平島交通基礎工程計劃書、海巡署署務會報等資料，透過李男交給中方官員，並收取報酬1萬5千元。最高法院去年一月，依違反國安法的意圖危害國家安全罪判葉男8月徒刑、未扣案犯罪所得1萬5千元應沒收，全案定讞。

    國防部陸軍司令部重新審定葉的退休金、優存等退除給與，認定葉自判決確定日起喪失請領退休金等退除給與資格，且從2014年7月的犯罪時開始，已支領的退休金共新台幣513萬多元應予繳回。

    葉男不服，訴願被駁回後，提起行政訴訟主張，他雖被判刑定讞，但國防部的處分使其喪失退休給與權利，並追繳已支領的退休金，違反「法律不溯及既往」的憲法基本原則，請求撤銷原處分及訴願決定。

    台北高等行政法院審理認定，葉男充當共諜，被依國安法判刑8月確定，依據國安法第5條之2等規定，葉已喪失領受退除給與權利、已領取的退休金共513萬多元應予追繳，國防部的處分無誤，判葉敗訴。葉不服上訴最高行政法院。

    最高行政法院認為北高行判決無違誤，葉上訴主張原判決違背法令，並無理由，判決駁回確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播