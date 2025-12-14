獨家》前海巡上校葉瑞璋淪共諜 判刑並追討513萬退休金確定

前海巡上校葉瑞璋，將太平島交通基礎工程計畫書等軍事機密交給中方，圖為CP-1023多功能艇運抵南沙太平島。（資料照）

前海巡上校葉瑞璋退役後淪共諜，將南沙太平島交通基礎工程計畫書等軍事機密資料交給中方，經檢調查獲，去年被依違反國家安全法判刑8月、沒收犯罪所得1萬5千元定讞，國防部認定葉自此喪失領受退休金、優存等退除給與權利、並追討已領受退休金共513萬多元，葉男提起行政訴訟，最高行政法院近日判葉男敗訴確定。

法界指出，葉充當共諜，意圖危害國家安全，不僅須服刑，估計將失去上千萬元退休金，損失慘重。

請繼續往下閱讀...

檢調調查，葉瑞璋2008年自海巡署上校科長退伍，領有退休俸，經海巡退役中校李慶賢等人引介，與中國國安人員結識後被吸收為共諜，替中方蒐集我國軍事機密資料。

2014年間，葉男將南沙太平島交通基礎工程計劃書、海巡署署務會報等資料，透過李男交給中方官員，並收取報酬1萬5千元。最高法院去年一月，依違反國安法的意圖危害國家安全罪判葉男8月徒刑、未扣案犯罪所得1萬5千元應沒收，全案定讞。

國防部陸軍司令部重新審定葉的退休金、優存等退除給與，認定葉自判決確定日起喪失請領退休金等退除給與資格，且從2014年7月的犯罪時開始，已支領的退休金共新台幣513萬多元應予繳回。

葉男不服，訴願被駁回後，提起行政訴訟主張，他雖被判刑定讞，但國防部的處分使其喪失退休給與權利，並追繳已支領的退休金，違反「法律不溯及既往」的憲法基本原則，請求撤銷原處分及訴願決定。

台北高等行政法院審理認定，葉男充當共諜，被依國安法判刑8月確定，依據國安法第5條之2等規定，葉已喪失領受退除給與權利、已領取的退休金共513萬多元應予追繳，國防部的處分無誤，判葉敗訴。葉不服上訴最高行政法院。

最高行政法院認為北高行判決無違誤，葉上訴主張原判決違背法令，並無理由，判決駁回確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法