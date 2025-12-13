衝合歡山追雪注意！台14甲線翠峰到大禹嶺夜間預警性封閉

大陸冷氣團來襲，台14甲線18K翠峰到41.5K大禹嶺今晚6點起預警性封閉。（警方提供）

受大陸冷氣團南下及水氣影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段有下雪及結冰機率，為維護用路人車安全，公路局公告台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段今天傍晚6點起預警性封閉，車輛只出不進，明天早上視天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，也請用路人提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈，小心慢行。

公路局提醒用路人，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段仍視現況機動調整；依2026年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車（含大型重型機車，禁止進入管制路段。

請繼續往下閱讀...

公路局也呼籲行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，相關道路行車資訊請隨時收聽警廣（FM 94.5），並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示交通管制訊息，也可利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」，或撥打公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法