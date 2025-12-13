新店快炒店火警 警、消疏散店內近80人

新店快炒店火警，警方及消防員協助將店內顧客及員工疏散。（記者鄭景議翻攝）

新北市新店區一間位於中央五街的快炒店，今（13日）晚間疑烹煮食物時，油不慎被排油煙機吸入導致起火。火災發生當下，店內有近80人，警方與消防人員獲報到場，迅速將店內顧客、員工及鄰近大樓住戶全部疏散，所幸火勢迅速撲滅，整起事故無人受傷。

新店分局江陵派出所表示，今日晚間7時17分接獲110通報，指新店區中央五街8號的店家發生火警。員警立即趕抵現場，確認起火地點為一間快炒店。

當時店內員工約10人、顧客約70人，合計約80人。員警在第一時間立即協助將店內顧客及員工疏散，同時連同中央五街10號、12號大樓住戶也一併向外疏散，確保人員安全。

後續由消防人員將火勢撲滅。警方初步調查起火原因，疑似為烹煮食物時，油不慎被排油煙機吸入導致引發火災，現場並無氣爆情事。

警方表示，現場進行交通疏導，確認無人受傷。警消將進一步釐清詳細的起火原因及財物損失。

快炒店疑烹煮食物時，油不慎被排油煙機吸入導致起火。（記者鄭景議翻攝）

