    以色列宣布再擊斃哈瑪斯高層 10月停火以來最大斬首行動

    2025/12/14 07:53 即時新聞／綜合報導
    以色列軍方13日證實，軍方當天在加薩市的一次突襲行動中，擊斃曾參與策劃2023年10月7日以色列突襲事件的哈瑪斯高階指揮官薩伊德。（美聯社）

    以色列軍方13日證實，當天在加薩市的一次突襲行動中，擊斃曾參與策劃2023年10月7日以色列突襲事件的哈瑪斯高階指揮官薩伊德（Raed Saed），這也是自今年10月加薩停火協議生效以來，哈瑪斯高層所遭遇到最為受矚目的以色列斬首行動。

    綜合外媒報導，針對這起針對汽車的突襲行動，哈瑪斯證實此事件，聲稱一輛民用車輛在加薩城外被攻擊，造成5人死亡、25人受傷，強調以色列已違反了停火協議。不過哈瑪斯並未證實薩伊德的死訊。哈瑪斯消息人士指出，薩伊德是哈瑪斯武裝力量的第二號人物，

    以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在聯合聲明中指出，薩伊德之所以遭受攻擊，是以色列為了報復哈瑪斯先前發動的一次襲擊，那次襲擊造成兩名以軍士兵受傷。

    此外，以方指稱薩伊德是2023年10月7日突襲以色列事件的策劃者之一，並表示他違反停火協議，原因是「參與重建恐怖組織」。以色列官員指出，薩伊德是哈瑪斯高層，他協助哈瑪斯建立、發展武器生產線，「這幾個月以來，薩伊德持續致力於重建哈瑪斯的武器製造能力，這已經公然違反停火協議」。

