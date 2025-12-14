入冬最強冷氣團！吳德榮：今晚起本島平地挑戰「10度以下」低溫

入冬首波「大陸冷氣團」等級冷空氣來襲，本島平地將挑戰10度以下低溫。（資料照）

入冬首波大陸冷氣團來襲，今（14）日本島平地最低溫為新北市石門區的富貴角測站，今晨6點8分測得13度。氣象專家吳德榮表示，今晚、明晨及16日清晨因輻射冷卻加成，本島平地將挑戰10度以下；但因大氣轉乾，但高山已喪失飄雪的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日至週二（16）日清晨各地轉晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。今晚、明晨及16日清晨，因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍將為入冬以來首波大陸冷氣團，本島平地將挑戰10度以下；然而因大氣轉乾，高山已喪失飄雪的機率。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，週二白天起至週三（17日）冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；週三晚至週四（18日）西半部晴朗，東側水氣漸增、北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率；連三天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。週五、六（19、20日）有一些水氣從南海往台灣方向靠近，其對台灣的影響程度，由於各國模擬有明顯差異、且持續調整中，需再觀察。

