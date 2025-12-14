為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    財劃法不副署、反年改案比照 黨政人士喊話：在野可循憲政救濟

    2025/12/14 07:26 記者鍾麗華／台北報導
    「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，此將成憲政首例。（資料照）

    「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，此將成憲政首例，賴清德總統與行政院長卓榮泰15日將對外說明；至於12日三讀的停砍年改相關法案，也朝「不副署、不公布」規劃，但仍須待法案送抵總統府與行政院後再正式宣佈。黨政人士強調，在野黨如果對政院決策不滿，也可以有合法合憲的救濟手段，按照前大法官許志雄的說法，沒有行政獨裁的問題。

    立法院5日否決行政院所提財劃法覆議案，據指出，府院高層原認為「不副署、不公布」時機未到，仍會副署並公布財劃法，但不會執行，而一週之前，民進黨內主流意見也認為「不執行」是可行方式。不過，相關消息經本報披露後，引發台派學者、支持者強烈反彈，黨內意見出現大翻轉，讓兼任黨主席的賴總統12日不得不出面召開便當會聽取黨籍立委意見，定調「不副署」。

    據了解，12日便當會後，府院當天隨即密集開會沙盤推演後續因應，卓揆昨也召集相關幕僚研擬對策，除盤點受到衝擊的明年度中央政府總預算案，也檢視對政策推動的影響，並針對藍白後續爭議法案提出應對方案，今也持續開會研商。

    黨政人士強調，國會對抗在去年總統520就職前就已經發動，在野黨擴權立法，持續侵害行政權，執政團隊為了全體國人，為了推動政策一直努力溝通，但如今，連憲法法庭都被癱瘓，行政院長卓榮泰說過願意更多溝通，賴總統要召開國政茶會，但立法院長韓國瑜連出席都不出席，可見在野黨根本不願溝通、一意孤行。

    該名人士指出，接下來還有許多違法違憲爭議法案，每一案狀況不一，要怎麼處理府院黨會步步為營，做好內部討論。至於在野黨如對政院的決策不滿，也可以有合法合憲的救濟手段，按照前大法官許志雄的說法，沒有行政獨裁的問題。

    行政院「不副署」立院三讀法案，朝野對抗升溫，國防特別條例是否會受阻？政院人士則強調，國防特別條例不審是棄國家安全於不顧，總預算不審危害的是全體國民的權益，甚至連地方的預算都會被影響，立法院不肯排案審議明顯失職，政院正在盤點會受到直接衝擊的新興計劃，檢視明年政策要如何執行。

    熱門推播