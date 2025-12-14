大陸冷氣團發威！富貴角今晨13度 中部以北今晚降至12度

今日北部、宜蘭白天高溫僅17、18度，花東高溫約20、21度，中南部高溫約23至25度，入夜後溫度更低，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度。（資料照）

中央氣象署指出，今日（14日）受到大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷。今日平地最低溫位於連江縣東引測站，今晨6點12分測得11.8度；台灣本島平地最低溫則是新北市石門區的富貴角測站，今晨6點8分測得13度。

今日清晨各地低溫約14至16度，北部、宜蘭白天高溫僅17、18度，花東高溫約20、21度，中南部高溫約23至25度，入夜後溫度更低，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度，請民眾多添加衣物，務必注意保暖。

天氣方面，今日水氣減少轉乾冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，而大台北地區及北部山區為清晨至上午仍有些零星短暫雨之後轉為多雲。

空氣品質部分，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一（15日）清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；環境轉乾，各地大多為晴到多雲，只有在基隆北海岸、大台北山區、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升。

週二（16日）各地為晴到多雲，週三（17日）東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 16 14 ~ 19 17 ~ 25 12 ~ 16

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

