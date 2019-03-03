逃亡14年 義大利「第2危險人物」終落網

2019-03-03 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為「義大利第2危險人物」的著名黑手黨頭目迪勞羅（Marco Di Lauro），逃亡14年後，於2日被義大利警方逮捕。

綜合媒體報導，現年38歲的迪勞羅是義大利最危險的犯罪份子之一，也是黑手黨組織克莫拉（Camorra）前首腦Paolo Di Lauro的第4個兒子。繼西西里黑手黨份子馬泰奧．梅西納．德納羅（Matteo Messina Denaro）後，迪勞羅名列第2危險的義大利黑幫份子。

2日當天，迪勞羅在公寓享用義大利麵，旁邊還有他養的2隻貓陪伴。約150名那不勒斯警方與憲兵攻堅後，允許他梳洗一番再帶走。事後，包括義大利警方在內約100多人，開心地聚在一起慶祝，大喊「幹得好」，義大利總理孔特（Giuseppe Conte）還特地向警方致謝，終於逮到這號超級逃犯，表示「這對犯罪組織又是一次打擊」。

歐洲刑警組織（Europol）表示，迪勞羅涉嫌逾4起謀殺案、販毒、縱火、武裝搶劫、敲詐勒索等罪而遭通緝。迪勞羅從2004年便開始逃亡，逃亡期間多次扮女裝或整形逃避追緝。

被稱為「義大利第2危險人物」的著名黑手黨頭目迪勞羅（Marco Di Lauro），逃亡14年後，於2日被義大利警方逮捕。（圖擷取自《衛報》）

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