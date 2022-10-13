北京出現巨幅反習抗議布條 中國網路禁搜禁發

中共20大召開前夕，北京市海淀區四通橋今（13）日竟出現多條巨幅白布紅字的抗議標語，要求罷免「獨裁賣國賊習近平」。（圖擷自推特）

2022/10/13 19:25

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國華人新聞網站「中國數字時代」（China Digital Times）、「看中國」報導，在中共20大即將在16日登場、中共總書記暨中國國家主席習近平料將取得第3任期之際，儘管維安管控升級、草木皆兵，北京市海淀區四通橋今（13）日竟出現多條巨幅白布紅字的抗議標語，要求罷免「獨裁賣國賊習近平」，且橋上有濃煙，有人在用喇叭播放「要吃飯、要自由、要選票」、「不要謊言要尊嚴」、「不做奴才做公民」等，引發關注和熱議，同時也觸動中國網路管理部門，立即針對相關字詞進行審查禁搜禁發。

據報導，北京市海淀區北三環西路四通橋一處高架上今日驚現抗議標語，其中，有2條白底紅字的巨型橫幅相隔著「四通橋」的藍色指示牌懸掛著展開，較長較大的一條橫幅上寫著兩排文字：「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」；另一條短橫幅則寫著「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」。

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網路流出一段影片顯示，北京四通橋下是川流不息的車輛，高架橋上有一股滾滾黑煙，伴風漂向天空，同時可見有一位男子在晃動，並用高音喇叭反覆播放抗議橫幅內容：「要吃飯、要自由、要選票」。多張網路照片顯示，北京市海淀區四通橋現場滾滾濃煙，引發網友諸多臆測：如濃煙可能是抗議者點燃東西引發，甚至傳出可能是抗議者自焚所致。（影片連結）

隨後，有知情網友表示：「四通橋是中關村著名地標」、「現在海淀好多警察」、「應該是四通橋，現在橫幅已經撤掉，交通業已恢復，和事情沒發生時一樣」、「就是北京北三環西路四通橋和中關村大街交叉口，位於友誼賓館北側，雙安商場西側，人民大學和當代商城南面」。

有中國網友感嘆：「這個世界上一定有人做著我想做不敢做的事情」、「不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡」、「這個是真勇士呀！其實我們很多都對現在的政策不滿，但是一直都不敢站出來說，願這位勇士平安！」

也有中國網友表達擔憂：「勇士，北京這麼多攝像頭（錄影鏡頭），真正的勇士。這要是被抓住，肯定又顛覆政權了」、「這個人估計會死在監獄裡，勇士」、「有勇有謀，但是動作太大了，我們懷念他」、「勇士很可能會被關精神病院。」

據報導，有2名推特網友嘗試在微信轉發相關圖片，結果遭到禁言24小時的處罰。經測試發現，微博平台已對「四通橋」、「北京 橫幅」、「北京 標語」等關鍵字搜索開啟審查，實質等同禁搜，橫幅內容疑似已禁發。

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