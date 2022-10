二十大前爆示威！網瘋傳北京市區懸掛「罷免國賊習近平」布條影像

2022/10/13 17:10

〔即時新聞/綜合報導〕中共第二十次全國代表大會即將於16日登場,在外界都認定中國國家主席習近平將繼續連任的前夕,北京竟傳出發生示威行動,網上瘋傳的照片和影片可以看到抗議民眾在當地一座橋梁掛上反習標語,引發外界關注。

《澳洲廣播公司》(ABC)駐台北東亞特派記者博圖斯(Bill Birtles)今天(13日)分享一系列據稱發生在北京的抗議活動現場照片,「網傳的照片顯示,在中共二十大前,北京海淀區發生罕見抗議活動」。博圖斯指出,之所以會說罕見,是因為在中共如此重要的大會舉辦之前,作為「天子腳下」的北京,維安和監控一定升級,沒想到竟有人真能順利發起抗議行動。

請繼續往下閱讀...

據悉,事發地點是中國高科技產業聚集區「中關村科技園區」和北京大學附近的「四通橋」。從博圖斯分享的照片中可以看到,抗議民眾在橋梁掛上寫有「不要核酸要吃飯,不要文革要改革。不要封控要自由,不要領袖要選票。不要謊言要尊嚴,不做奴才做公民」以及「罷工罷免獨裁國賊習近平」的白色布條。

此外,事發當下可見橋上冒出火光和陣陣濃煙,一度有消息稱是示威人士自焚表達抗議,不過旅美中國作家「方舟子」隨後在推特上分享當時的空拍畫面,表示並沒有人自焚,只是單純燃燒東西,應該想吸引路人注意而已,「大批警察趕過去把人抓走了,只要能熬過去,不被整死,出來就又是一條好漢。」

網友紛紛表示,「敬佩他的勇氣,願他能安好」、「覺醒中國人讚!但他恐怕是凶多吉少...」、「這被抓走怕是一去無回了」、「可能會像潑墨女孩一樣被拉去精神病院整,這是最慘的...祝願他平安。」

Photos online purport to show a rare protest in Beijing’s Haidian district just ahead of the 20th Party Congress.



Extraordinary given pre-Congress security + surveillance



Among the slogans: ‘Don’t want PCR tests, want to eat’



‘Don’t want a Cultural revolution, want reforms’ pic.twitter.com/9RwyDb36RM