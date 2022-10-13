美國之音：習建立新極權 黨內不滿卻無奈

北京展覽館十二日在中共召開廿大前舉辦一系列主題展覽。（美聯社）

2022/10/13 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕中共十九屆七中全會十二日閉幕，會議公報聲稱，會中全面肯定總書記習近平本屆五年任期「抗擊疫情人民戰爭」、實現「第一個百年奮鬥目標」等成就，並通過黨章修正案。香港媒體指出，廿大政治局常委人事變化有「四老三新」版本，現任全國政協主席汪洋被點名是國務院總理的可能人選。

據報導，「四老三新」即留任的「四老」排名順序不變，但除了習近平之外，其他三人職務有變，「三新」應是政治局中最年輕的三名「六○後」人士，依照年齡定排名順序。此版本將創下中共另一新紀錄，首次由全國政協主席而非現任國務院副總理接任總理。

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此外，有「刀把子」之稱的政法委員會人事佈局，也同樣受到矚目，包括現任公安部長王小洪，以及最高人民檢察院副檢察長應 勇，都是外界認為政法委書記可能人選。

英學者：習謀求教宗式終身執政

「德國之聲」十一日引述倫敦國王學院中國問題專家布朗（Kerry Brown）看法，習近平在兩屆總書記任內，逆轉改革開放以來建立起的分權制衡、黨政分開，將權力全面集中到自己手裡。習近平正透過樹立自己不可動搖的權威形象，來謀求終身執政，這並非根植於政治實力，而是「某種信仰」，就像教宗，「理論上教宗可退休，但其地位和影響力依然存在，習近平已有這樣地位」。

現居美國的中國政治評論家鄧聿文在「美國之音」撰文指出，習近平從集權到極權，是以破壞改革中形成的官產學「鐵三角」精英聯盟的利益為代價，得罪黨內許多人，但反習勢力對他莫可奈何，原因包括：習近平透過所謂的法治、政治建設，將自己的意志變成國家法律和黨的規矩，合法地以黨的名義、用黨和國家的專政工具打擊政敵，令黨內反對者忌憚；習掌握黨組織、軍隊等部門權力，控制經濟決策大權，令黨內政治反對派難有作為。

此外，習充分發揮運用現代監控手段對付黨內同僚，政治反對派難以集結，易於被各個擊破。中共政權既得利益者儘管不喜歡習，卻擔心造成黨的分裂，自身利益也難保，因此不敢放手反習。

甘肅1大學3千人染疫 官方封鎖消息

另一方面，儘管民怨沸騰，官方仍堅持武漢肺炎疫情「動態清零」政策不變，各地被要求牢牢守住「不發生規模性疫情」的底線。甘肅省蘭州文理學院爆發疫情，八日被列為高風險區遭封校，但甘肅官方刻意封鎖消息，校方遭控「不作為、亂作為」並隱瞞疫情，導致校內學生交叉感染，紛紛透過網路求救，據稱已有逾三千人陽性。

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