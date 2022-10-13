加強抗中 日第3艘新型潛艦下水

日本最新型柴電潛艦「迅鯨號」12日下水，預定2024年3月交艦。（取自產經新聞網站）

2022/10/13 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十二日報導〕日本為應對中國海上擴權，正積極整建新型潛艦戰力。繼今年三月正式服役的柴電潛艦「大鯨號」後，造價六九九億日圓（約一五五億台幣）的同級第三艘潛艦「迅鯨號」十二日下水，預定二○二四年三月交艦。日本首相岸田文雄接受英國金融時報專訪時，也針對年底即將修訂的「國家安全戰略」三文件指出，將徹底檢視日本的防衛能力是否充分、足以應對任何可能發生在東亞的情境。

下年度防衛預算 將破6兆日圓

據報導，日本擬提高下年度防衛預算，增幅將達十一％，總額超過六兆圓（約一．三二兆台幣）。此外，日本也計畫保有對敵方基地的反擊能力，並量產射程超過一千公里的巡弋飛彈。報導也提到日本將與英國合作開發新一代戰鬥機的計畫，透過與英國合作，岸田期待同時強化日美同盟的嚇阻能力。

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日本在二○一八年修改防衛大網，將潛艦編制從十六艘增為廿二艘，以提高制衡能力。大鯨級潛艦是海上自衛隊最新型潛艦，基準排水量約三千噸，全長八十四公尺、寬九．一公尺，可容納七十人，由神戶市三菱重工神戶造船承建，是目前「蒼龍級」主力潛艦的後繼型。防衛省計畫以一年新建一艘的速度，取代現有的「親潮級」潛艦。

大鯨級潛艦比蒼龍級（排水量二千九百噸）大一號，也是日本現有最大潛艦，將配備89式魚雷的後繼型18式魚雷，這種魚雷發射管也能搭載UGM-84魚叉潛射反艦飛彈，射程約二四八公里，若對陸上射擊，也具有敵基地攻擊能力。

大鯨級潛艦的首艘「大鯨號」已於今年三月正式服役，第二艘「白鯨號」於去年下水，預定明年服役。

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