為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    加強抗中 日第3艘新型潛艦下水

    日本最新型柴電潛艦「迅鯨號」12日下水，預定2024年3月交艦。（取自產經新聞網站）

    日本最新型柴電潛艦「迅鯨號」12日下水，預定2024年3月交艦。（取自產經新聞網站）

    2022/10/13 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京十二日報導〕日本為應對中國海上擴權，正積極整建新型潛艦戰力。繼今年三月正式服役的柴電潛艦「大鯨號」後，造價六九九億日圓（約一五五億台幣）的同級第三艘潛艦「迅鯨號」十二日下水，預定二○二四年三月交艦。日本首相岸田文雄接受英國金融時報專訪時，也針對年底即將修訂的「國家安全戰略」三文件指出，將徹底檢視日本的防衛能力是否充分、足以應對任何可能發生在東亞的情境。

    下年度防衛預算 將破6兆日圓

    據報導，日本擬提高下年度防衛預算，增幅將達十一％，總額超過六兆圓（約一．三二兆台幣）。此外，日本也計畫保有對敵方基地的反擊能力，並量產射程超過一千公里的巡弋飛彈。報導也提到日本將與英國合作開發新一代戰鬥機的計畫，透過與英國合作，岸田期待同時強化日美同盟的嚇阻能力。

    日本在二○一八年修改防衛大網，將潛艦編制從十六艘增為廿二艘，以提高制衡能力。大鯨級潛艦是海上自衛隊最新型潛艦，基準排水量約三千噸，全長八十四公尺、寬九．一公尺，可容納七十人，由神戶市三菱重工神戶造船承建，是目前「蒼龍級」主力潛艦的後繼型。防衛省計畫以一年新建一艘的速度，取代現有的「親潮級」潛艦。

    大鯨級潛艦比蒼龍級（排水量二千九百噸）大一號，也是日本現有最大潛艦，將配備89式魚雷的後繼型18式魚雷，這種魚雷發射管也能搭載UGM-84魚叉潛射反艦飛彈，射程約二四八公里，若對陸上射擊，也具有敵基地攻擊能力。

    大鯨級潛艦的首艘「大鯨號」已於今年三月正式服役，第二艘「白鯨號」於去年下水，預定明年服役。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國之音：習建立新極權 黨內不滿卻無奈
    2022/10/13 05:30

    美國之音：習建立新極權 黨內不滿卻無奈
    超瞎！今年諾貝爾經濟學獎得主 去年遭中國西南財大解聘
    2022/10/13 05:30

    超瞎！今年諾貝爾經濟學獎得主 去年遭中國西南財大解聘

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交

    以家收藏台灣八景「海口嚥日」百年傳奇之美
    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播