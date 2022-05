猛！標槍「開罐頭」全記錄 一擊就將俄戰車變廢鐵

2022/05/16 14:15

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,烏軍以無人機、標槍飛彈等軍武設備屢屢痛擊俄軍,造成俄軍戰車與其他軍武設備損失慘重,推特流傳一段烏軍以標槍飛彈將俄軍T-72B3主戰車開罐頭的全程影片,讓網友們看了感到非常激動。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」分享了一段影片,可以看到烏軍的地面部隊正在瞄準目標接著將飛彈射出,遠處的俄軍戰車吃了一記飛彈後,疑似戰車上的彈藥被引燃發生了爆炸,該帳號在推文中表示「這就是它被摧毀的方式,烏克蘭FGM-148標槍的直接打擊與馬上被開罐頭。」

網友們看到貼文後紛紛留言「這罐頭真是開得太漂亮了」、「射得好!直接把一整車的獸人直送地獄」、「每個人都喜歡星期天的燒烤派對」、「這影片給獸人們帶來一個訊息,回頭或是被擊殺」、「這是我看過最好的開罐頭影片」。

#Ukraine: And this how it was destroyed - a direct hit from the Ukrainian FGM-148 Javelin, penetration and instant cook-off.https://t.co/M0NJDrjzLJ pic.twitter.com/y6L94FItaE