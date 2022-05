烏軍無人機再建功！ 俄軍T-72B3戰車被轟到原地消失

2022/05/16 11:44

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,烏軍以縝密的情報配合無人機,精準的痛擊俄軍的要害,造成俄軍損失慘重,有段烏克人以無人機投擲炸彈,完全摧毀俄軍T-72B3戰車的影片在推特流傳。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」分享了一段影片,可以看到無人機先後投擲了4顆炸彈,第1顆炸彈似乎差一點點就命中目標,有幾個人影在爆炸後從戰車逃出來,接著第2、3顆炸彈都命中目標,並且在第4顆炸彈命中時發生大爆炸,該帳號在推文中表示「一輛俄羅斯 T-72B3 坦克被烏克蘭軍隊第 93 機械化旅操作的無人機投下的三枚彈藥完全摧毀。」

請繼續往下閱讀...

網友們看到推文後紛紛留言「好可惜那幾個獸人還有機會逃跑,希望他們被爆炸波及」、「我覺得那幾個逃走的獸人需要換條新內褲」、「幾個炸彈換一輛獸人戰車,蠻划算的」、「看起來戰車駕駛最後還在嘗試移動戰車」。

#Ukraine: A Russian T-72B3 tank was completely destroyed by three munitions dropped from a drone operated by the 93rd Mechanized Brigade of the Ukrainian army near Izium, #Kharkiv Oblast. Basically nothing left from the tank due to the detonation of ammo onboard. pic.twitter.com/LvXGIZL2Zk