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    烏軍無人機再建功！ 俄軍T-72B3戰車被轟到原地消失

    俄軍T-72B3大爆炸的瞬間。（圖擷取自@UAWeapons推特）

    俄軍T-72B3大爆炸的瞬間。（圖擷取自@UAWeapons推特）

    2022/05/16 11:44

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，烏軍以縝密的情報配合無人機，精準的痛擊俄軍的要害，造成俄軍損失慘重，有段烏克人以無人機投擲炸彈，完全摧毀俄軍T-72B3戰車的影片在推特流傳。

    追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」分享了一段影片，可以看到無人機先後投擲了4顆炸彈，第1顆炸彈似乎差一點點就命中目標，有幾個人影在爆炸後從戰車逃出來，接著第2、3顆炸彈都命中目標，並且在第4顆炸彈命中時發生大爆炸，該帳號在推文中表示「一輛俄羅斯 T-72B3 坦克被烏克蘭軍隊第 93 機械化旅操作的無人機投下的三枚彈藥完全摧毀。」

    網友們看到推文後紛紛留言「好可惜那幾個獸人還有機會逃跑，希望他們被爆炸波及」、「我覺得那幾個逃走的獸人需要換條新內褲」、「幾個炸彈換一輛獸人戰車，蠻划算的」、「看起來戰車駕駛最後還在嘗試移動戰車」。

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