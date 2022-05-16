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    親俄民兵「回歸祖國」失敗！ 被俄邊防部隊逮捕拘留

    盧干斯克人民共和國的民兵。（路透）

    盧干斯克人民共和國的民兵。（路透）

    2022/05/16 10:39

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，許多親俄的地方民兵組織也跟隨俄軍的腳步，一同攻擊自己的同胞與家園，但隨著戰爭的進展，這些民兵們想撤回俄羅斯，卻被俄軍拒於門外，有消息指出幾位親俄民兵想逃至俄國別爾哥羅德時，被俄軍逮捕拘留。

    根據a href="https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3483828-rosijski-prikordonniki-zatrimali-pidrozdil-lnr-akij-tikav-z-pola-bou-rozvidka.html?fbclid=IwAR17SH8VnR98LpQ3FBMoLyVg5fpiwulpxBY4knf_07BtHQ5Zf-c-flfYQw0" target="_blank">根據《烏克蘭國家通訊社》 報導，烏克蘭情報單位截獲一段通訊內容，這段通話指出一個盧干斯克人民共和國的部隊，從戰區中撤離到別爾哥羅德地區時，與當地的俄羅斯邊防部隊發生衝突。

    俄邊防部隊聲稱沒有收到相關的命令，而且這些親俄民兵也無法提供身分證明，所以他們不得進入俄國領土，最後這些親俄份子被俄國邊防部隊逮捕拘留。

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