為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    天空降下「死亡之雨」 亞速鋼鐵廠遭砲轟影片曝光

    亞速鋼鐵廠被俄軍砲火攻擊。（路透）

    亞速鋼鐵廠被俄軍砲火攻擊。（路透）

    2022/05/16 09:42

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東南部港口城市馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）目前仍持續被俄軍攻擊，近日在推特流傳一段鋼鐵廠被砲火攻擊的影片，空炸子母彈散落在鋼鐵廠各處。烏克蘭媒體《基輔獨立報》軍事記者波諾馬連科（Illia Ponomarenko）也分享這部影片，並說這片砲火有如「死亡之雨」。

    根據《路透》報導，這部影片據傳是由親俄的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）軍隊指揮官15日在Telegram上傳，但目前未知拍攝時間點為何時。影片中可看到，砲彈在半空中以子母彈形式炸射，宛如「火雨」一般，四散在亞速鋼鐵廠建築及廠區內。

    烏克蘭媒體《基輔獨立報》軍事記者波諾馬連科（Illia Ponomarenko）在推特也分享這部影片，並表示俄軍砲火宛如「死亡之雨」，他推測可能是俄軍發射裝有鋁熱劑燃燒彈藥的9M22S火箭彈。

    針對這部影片，俄羅斯軍方並沒有回應此事，烏克蘭武裝部隊也拒絕對此發表官方評論，不過烏克蘭檢察官辦公室表示，已對俄軍可能使用的燃燒武器進行調查。馬立波市長顧問安德里尤先科（Petro Andryushchenko）指稱，俄軍曾在亞速鋼鐵廠使用燃燒彈及白磷彈，但影片中俄軍使用的武器為何，仍需要調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    芬蘭瑞典想入北約 布林肯：只要提出申請就能通過
    2022/05/16 08:06

    芬蘭瑞典想入北約 布林肯：只要提出申請就能通過
    俄軍試圖西進遭受重大損失 烏軍稱部分單位戰力僅剩20％
    2022/05/16 07:39

    俄軍試圖西進遭受重大損失 烏軍稱部分單位戰力僅剩20％
    芬蘭、瑞典離北約更進一步 烏克蘭副總理重申加入意願
    2022/05/16 01:02

    芬蘭、瑞典離北約更進一步 烏克蘭副總理重申加入意願
    土耳其總統不挺入北約 芬蘭總統困惑：和之前說的不一樣...
    2022/05/15 23:13

    土耳其總統不挺入北約 芬蘭總統困惑：和之前說的不一樣...
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播