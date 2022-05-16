天空降下「死亡之雨」 亞速鋼鐵廠遭砲轟影片曝光

亞速鋼鐵廠被俄軍砲火攻擊。（路透）

2022/05/16 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東南部港口城市馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）目前仍持續被俄軍攻擊，近日在推特流傳一段鋼鐵廠被砲火攻擊的影片，空炸子母彈散落在鋼鐵廠各處。烏克蘭媒體《基輔獨立報》軍事記者波諾馬連科（Illia Ponomarenko）也分享這部影片，並說這片砲火有如「死亡之雨」。

根據《路透》報導，這部影片據傳是由親俄的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）軍隊指揮官15日在Telegram上傳，但目前未知拍攝時間點為何時。影片中可看到，砲彈在半空中以子母彈形式炸射，宛如「火雨」一般，四散在亞速鋼鐵廠建築及廠區內。

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烏克蘭媒體《基輔獨立報》軍事記者波諾馬連科（Illia Ponomarenko）在推特也分享這部影片，並表示俄軍砲火宛如「死亡之雨」，他推測可能是俄軍發射裝有鋁熱劑燃燒彈藥的9M22S火箭彈。

針對這部影片，俄羅斯軍方並沒有回應此事，烏克蘭武裝部隊也拒絕對此發表官方評論，不過烏克蘭檢察官辦公室表示，已對俄軍可能使用的燃燒武器進行調查。馬立波市長顧問安德里尤先科（Petro Andryushchenko）指稱，俄軍曾在亞速鋼鐵廠使用燃燒彈及白磷彈，但影片中俄軍使用的武器為何，仍需要調查。

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