平行時空？俄軍從哈爾科夫撤退 卻在地區廣播勸降烏軍
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，烏軍已將哈爾科夫區域的俄軍完全驅離，有消息指出在哈爾科夫區域的俄軍，竟然還在地區廣播中呼籲烏克蘭軍隊投降，這詭異的情況也被烏國軍事記者錄下並在推特流傳。
烏克蘭媒體《基輔獨立報》軍事記者波諾馬連科（Illia Ponomarenko）在自己的推特分享這部影片，可以聽到影片中的廣播，俄軍們正在呼籲烏軍趕緊投降，波諾馬連科在推文中吐槽表示「俄軍正在從哈爾科夫迅速撤退，同時地區廣播正在對烏軍勸降，不要問我這些東西是怎麼在一起的。」
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網友們看到貼文後紛紛留言「看起來俄軍與世界活在不同平行時空。」、「又來了，又在自我安慰了」、「俄羅斯在各方面來說都輸慘了」、「這是理想與現實差別的最佳體現。」
烏克蘭武裝部隊總參謀部指出，俄羅斯軍隊近期撤出哈爾科夫一帶，烏軍在俄軍戰略要地伊久姆（Izium）附近發動反攻，試圖切斷俄軍的補給線，而俄軍在哈爾科夫一帶發起反攻試圖防衛陣地，並持續砲擊近期被烏克蘭收復的成陣與村莊。
Russia is rapidly retreating near Kharkiv AND at the same time broadcasting regional radio addresses calling that the Ukrainian military surrender for the better.— Illia Ponomarenko ???????? （@IAPonomarenko） May 15, 2022
Don’t ask me how come those things go together. pic.twitter.com/yUkoprM4ae