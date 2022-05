平行時空？俄軍從哈爾科夫撤退 卻在地區廣播勸降烏軍

2022/05/16 11:29

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,烏軍已將哈爾科夫區域的俄軍完全驅離,有消息指出在哈爾科夫區域的俄軍,竟然還在地區廣播中呼籲烏克蘭軍隊投降,這詭異的情況也被烏國軍事記者錄下並在推特流傳。

烏克蘭媒體《基輔獨立報》軍事記者波諾馬連科(Illia Ponomarenko)在自己的推特分享這部影片,可以聽到影片中的廣播,俄軍們正在呼籲烏軍趕緊投降,波諾馬連科在推文中吐槽表示「俄軍正在從哈爾科夫迅速撤退,同時地區廣播正在對烏軍勸降,不要問我這些東西是怎麼在一起的。」

請繼續往下閱讀...

網友們看到貼文後紛紛留言「看起來俄軍與世界活在不同平行時空。」、「又來了,又在自我安慰了」、「俄羅斯在各方面來說都輸慘了」、「這是理想與現實差別的最佳體現。」

烏克蘭武裝部隊總參謀部指出,俄羅斯軍隊近期撤出哈爾科夫一帶,烏軍在俄軍戰略要地伊久姆(Izium)附近發動反攻,試圖切斷俄軍的補給線,而俄軍在哈爾科夫一帶發起反攻試圖防衛陣地,並持續砲擊近期被烏克蘭收復的成陣與村莊。

Russia is rapidly retreating near Kharkiv AND at the same time broadcasting regional radio addresses calling that the Ukrainian military surrender for the better.

Don’t ask me how come those things go together. pic.twitter.com/yUkoprM4ae