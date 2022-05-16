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    不想打就慘了！ 俄軍指揮官被剝光示眾 從此下落不明

    有消息指出拒絕上戰場的俄軍指揮官被全身扒光後以巴士載走。（路透）

    有消息指出拒絕上戰場的俄軍指揮官被全身扒光後以巴士載走。（路透）

    2022/05/16 13:20

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，俄軍在長期缺乏補給、醫療與軍備的情況下士氣低迷，各戰場都有將兵們叛逃與拒絕上戰場的消息傳出，有消息指出，俄軍為了整肅渙散的前線士兵們，派出惡名昭彰的軍官，並將拒絕上戰場的士兵們脫光載走，從此被載走的人下落不明。

    綜合外媒報導，烏克蘭特種部隊（Special forces of Ukraine）截獲一段俄軍通話，內容指出，戰場的指揮官們拒絕讓他的下屬們上戰場當砲灰，因此俄羅斯南部軍區惡名昭彰的副指揮官穆拉多夫（Rustam Muradov）被派來整治軍紀，電話中的俄兵透露「穆拉多夫來舉行一場公開審判，他將指揮官們打得半死後，將他們全身衣物剝光、掏空口袋內的所有物品，最後那些指揮官們雙手被綁住以巴士載走。」

    烏克蘭安全部門先前聲稱普廷派出了處決小隊（Execution Squad），專門負責追殺在戰場上逃跑或背叛俄羅斯的士兵，烏克蘭國家安全局本月3日在推特PO出一段音檔，內容為有一名俄兵正在告訴自己的父親，他的同袍們正在毀壞部隊的戰車，10輛戰車內只有1輛可以正常使用，這樣他們就可以避免與烏軍戰鬥。

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