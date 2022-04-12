為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    播放烏克蘭革命主題電影 瑞士大使館2度遭中國政府阻撓

    瑞士駐中國大使館在官方微博宣佈原訂4月6日舉行的烏克蘭電影放映會取消。（取自瑞士大使館微博）

    瑞士駐中國大使館在官方微博宣佈原訂4月6日舉行的烏克蘭電影放映會取消。（取自瑞士大使館微博）

    2022/04/12 21:01

    〔編譯管淑平／綜合報導〕瑞士駐中國大使館日前安排兩場播放有關2013年烏克蘭親歐盟示威活動的電影，卻均在中國政府阻撓下被迫取消；瑞士外交部為此抗議。而中國網路上被稱為「網路紅衛兵」的民族主義立場網友藉機群起圍剿瑞士，身為中立國，卻在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中選邊加入歐盟制裁俄國。

    根據《自由亞洲電台》11日報導，瑞士駐中國大使館原訂3月31日在北京一家電影院，放映這部由瑞士、法國合拍的電影「奧嘉」（Olga），該場活動為「私人放映會」，是配合瑞士大使館的「法語月」舉行，去年11月就已安排，邀請66名賓客出席，包括10名各國駐中國大使，不過，在活動登場前，臨時被中國當局阻止。

    瑞士公共媒體《瑞士資訊》（Swissinfo.ch）指出，瑞士外交部4月1日證實放映活動「在最後一刻被取消，先是因為新冠疫情，其次是因為電影內容」，瑞士大使館當時「立即」為此向中國政府抗議。

    瑞士大使館另一場4月6日在北京法國文化中心的公開售票放映會，同樣也被中國當局阻止，瑞士大使館5日在官方微博上宣佈放映活動取消。

    自從瑞士今年2月底宣佈加入歐盟對俄羅斯的制裁，瑞士駐中國大使館的官方微博，就出現許多砲轟瑞士制裁俄羅斯的留言，在前述2場放映活動被迫取消後，大批「小粉紅」留言，批評瑞士「信用破產的中立國」、「牆頭草還是加入北約吧」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    死守馬立波40多天彈盡糧絕 英籍烏克蘭海陸兵被迫投降
    2022/04/12 20:44

    死守馬立波40多天彈盡糧絕 英籍烏克蘭海陸兵被迫投降
    立陶宛國會演說 澤倫斯基籲歐盟快制裁俄石油和銀行
    2022/04/12 20:34

    立陶宛國會演說 澤倫斯基籲歐盟快制裁俄石油和銀行

    新竹包租代管好處多 房東房客享優惠
    對內喊話壯膽！普廷：俄軍必能實現「高尚的」戰略目標
    2022/04/12 20:26

    對內喊話壯膽！普廷：俄軍必能實現「高尚的」戰略目標
    俄羅斯侵烏惹眾怒 瑞士棄中立國地位祭制裁25日再加強措施
    2022/03/26 14:03

    俄羅斯侵烏惹眾怒 瑞士棄中立國地位祭制裁25日再加強措施

    「新美齊画世代」板南線熱銷新地標
    永久中立國瑞士制裁俄羅斯 總統：願為捍衛自由民主付出代價
    2022/03/20 17:04

    永久中立國瑞士制裁俄羅斯 總統：願為捍衛自由民主付出代價
    歌頌侵略！小粉紅舔「俄爹」 「大翻譯運動」讓他們海外現形
    2022/03/13 19:37

    歌頌侵略！小粉紅舔「俄爹」 「大翻譯運動」讓他們海外現形
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播