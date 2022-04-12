播放烏克蘭革命主題電影 瑞士大使館2度遭中國政府阻撓

瑞士駐中國大使館在官方微博宣佈原訂4月6日舉行的烏克蘭電影放映會取消。（取自瑞士大使館微博）

2022/04/12 21:01

〔編譯管淑平／綜合報導〕瑞士駐中國大使館日前安排兩場播放有關2013年烏克蘭親歐盟示威活動的電影，卻均在中國政府阻撓下被迫取消；瑞士外交部為此抗議。而中國網路上被稱為「網路紅衛兵」的民族主義立場網友藉機群起圍剿瑞士，身為中立國，卻在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中選邊加入歐盟制裁俄國。

根據《自由亞洲電台》11日報導，瑞士駐中國大使館原訂3月31日在北京一家電影院，放映這部由瑞士、法國合拍的電影「奧嘉」（Olga），該場活動為「私人放映會」，是配合瑞士大使館的「法語月」舉行，去年11月就已安排，邀請66名賓客出席，包括10名各國駐中國大使，不過，在活動登場前，臨時被中國當局阻止。

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瑞士公共媒體《瑞士資訊》（Swissinfo.ch）指出，瑞士外交部4月1日證實放映活動「在最後一刻被取消，先是因為新冠疫情，其次是因為電影內容」，瑞士大使館當時「立即」為此向中國政府抗議。

瑞士大使館另一場4月6日在北京法國文化中心的公開售票放映會，同樣也被中國當局阻止，瑞士大使館5日在官方微博上宣佈放映活動取消。

自從瑞士今年2月底宣佈加入歐盟對俄羅斯的制裁，瑞士駐中國大使館的官方微博，就出現許多砲轟瑞士制裁俄羅斯的留言，在前述2場放映活動被迫取消後，大批「小粉紅」留言，批評瑞士「信用破產的中立國」、「牆頭草還是加入北約吧」。

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