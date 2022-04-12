立陶宛國會演說 澤倫斯基籲歐盟快制裁俄石油和銀行

烏克蘭總統澤倫斯基今天對立陶宛國會發表視訊演說，呼籲歐洲聯盟（EU）制裁所有俄羅斯銀行和俄國石油，並設定停止進口俄國天然氣的期限。（路透資料照）

2022/04/12 20:34

〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天對立陶宛國會發表視訊演說，呼籲歐洲聯盟（EU）制裁所有俄羅斯銀行和俄國石油，並設定停止進口俄國天然氣的期限。

路透社報導，澤倫斯基表示：「我們等不及了…我們需要強而有力的決定，歐盟必須現在就做成決策，必須制裁石油和所有俄國銀行…每個歐盟國家都應就何時將拒絕或限制（俄國）天然氣等能源設定期限。」

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「唯有到那時候，俄國政府才會了解他們必須尋求和平、戰爭變成一場他們的浩劫。」

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）2月24日派兵入侵烏克蘭，從事他所謂的特別軍事行動，以達成烏克蘭非軍事化和「去納粹化」。烏克蘭和西方國家指控蒲亭無端發起侵略戰爭。

歐盟成員國外長先前表示，歐盟行政機關正在研擬禁運俄國石油方案，不過歐盟仍未就禁止俄國原油達成共識。

烏方指控俄軍無謂屠殺平民，刺激了歐盟上週通過第5輪對俄制裁，包括停止進口俄國煤炭。

澤倫斯基告訴立陶宛國會，俄國軍人在每個停留處都犯下跟布查鎮（Buach）一樣的罪行。俄軍被控在布查鎮屠殺許多平民，但克里姆林宮矢口否認，宣稱相關場景是演出來的。

澤倫斯基也說，俄軍從他們占據的烏克蘭區域驅趕數十萬人到所謂的「過濾營」（filtration camps）。莫斯科當局未對最新指控置評，但它一般會否認在衝突中鎖定和攻擊平民。

美聯社報導，烏克蘭指控俄軍把南部港市馬立波（Mariupol）居民強迫遷往俄國。

烏克蘭官員說，俄軍會沒收烏國公民護照，把他們送往烏東親俄分離主義分子掌控區域的「過濾營」，之後再送他們到俄國偏遠且經濟蕭條地區。

馬立波市長波成柯（Vadim Boychenko）昨天指出，沒有通過「過濾」的人已被關進臨時監獄，至今已有超過3萬3000人被送往俄國或烏東分離主義者的區域。

俄國否認曾不顧他人意願強迫他們遷徙。

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