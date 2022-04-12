死守馬立波40多天彈盡糧絕 英籍烏克蘭海陸兵被迫投降

英籍烏國海軍陸戰隊員阿斯林（Aiden Aslin，見圖）在與部隊死守烏東馬立波（Mariupol）逾40天後彈盡糧絕，今（12）日傳出已被迫向俄軍投降的消息。（圖取自推特）

2022/04/12 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第48天，今（12）日傳出一名英籍烏國海軍陸戰隊員阿斯林（Aiden Aslin），在與部隊死守烏東馬立波（Mariupol）逾40天後彈盡糧絕，被迫向俄軍投降。

綜合外媒報導，英籍烏克蘭海軍陸戰隊員阿斯林（Aiden Aslin）的母親伍德（Ang Wood）今（12）日向《BBC》指出，與兒子通電後得知，其所屬部隊在死守馬立波超過40天後，已經彈盡糧絕，情勢所逼之下必須向俄軍投降，目前已經被俘虜。

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伍德說：「他打給我，跟我說他們已經沒有武器可以作戰了。我愛我的兒子，他是我的英雄，他們已經英勇作戰了。但他的聲音聽起來還好，（英相）強森必須把普廷拉下台。」

阿斯林的朋友菲力普斯（Brennan Philips）也向《BBC》指出，自己也曾和阿斯林通過電話，阿斯林曾說他的部隊已經沒有糧食、沒有彈藥和補給品，除了投降沒有別的選項。

菲力普斯說：「他們也逃不走，他們也不能反擊，所以他們沒得選。我相信如果他們還剩哪怕一顆子彈，他們都會射擊出去。」

英國記者漢拉漢（Jake Hanrahan）則指出，阿斯林過去曾經在敘利亞與庫德族人民保護部隊（YPG）並肩作戰，共同擊退敘利亞伊斯蘭國（IS）的勢力。

據悉，阿斯林在2018年移民烏克蘭，並投入海軍陸戰隊的軍涯，這已是他在烏軍服役第4年。俄羅斯已圍攻馬立波超過40天，期間城內早已斷水、斷電、斷糧，俄軍也多次阻止國際紅十字會的人道救援隊伍進入。

在此之前，俄羅斯政府也誓言將對所有外籍傭兵進行刑事審判，也不會將他們視為《國際人道法》或國際社會「戰俘」狀態適用的對象。然而，阿斯林並非「外國傭兵」，他是烏克蘭國軍的正式成員。

阿斯林過去加入敘利亞庫德族人民保護部隊（YPG），一同抵抗極端組織伊斯蘭國（IS）。（圖取自推特）

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