1500公里破紀錄！ 烏國無人機長驅直入 攻擊俄羅斯煉油廠

烏克蘭部隊操作一台無人機。（法新社檔案照）

2024/05/09 23:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭國防消息人士9日透露，烏國情報機關「國家安全局（SBU）」利用無人機深入俄羅斯巴什克爾托斯坦自治共和國（Bashkortostan），攻擊一座煉油設施，寫下創紀錄的攻擊距離。

《法新社》9日引述烏國國防消息人士，指針對巴什克爾托斯坦自治共和國（Bashkortostan）煉油廠的攻擊是烏國情報機關「國家安全局」所為，該架無人機飛了1500公里到該地區，以「創紀錄的距離」實施攻擊，「國安局再次證明他們有強大的技術，有助於對敵人造成沉痛打擊」當天稍早，無人機還攻擊了克拉斯諾達州（Krasnodar）兩座油槽。

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烏克蘭官方《烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）》9日也引述該社的執法部門消息來源說法，「在俄羅斯，5月9日的『爆炸』持續中，前一晚到9日凌晨在克拉斯諾達州兩座油槽爆炸後，當天上午，一架長程無人機『拜訪』巴什克爾托斯坦，攻擊俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）的薩拉瓦特市煉油廠（Gazprom Naftokhim Salavat），機擊中催化裂化系統」。

俄國的《莫斯科時報》9日報導，巴什克爾托斯坦首長哈比洛夫（Radiy Khabirov）證實，「今天約下午1點，一架無人機攻擊薩拉瓦特市工業區」，之後俄羅斯天然氣工業公司該座煉油廠中一座設施冒煙，但是煉油廠「如常運作」。根據哈比洛夫說法，該廠是俄國第10大煉油廠，每年產能1000萬噸石油。

法新社指出，俄羅斯緊急事務部門9日在社群媒體表示，薩拉瓦特煉油廠的一座泵油站受損，「沒有起火，沒有傷亡」。

9日是俄羅斯紀念二次世界大戰期間蘇聯擊敗納粹德國的「勝利日」。巴什克爾托斯坦位於俄羅斯烏拉爾地區（Urals）南部，莫斯科時報說，這是距離烏克蘭邊境1500公里的自治共和國首次遇襲，4月初烏國無人機攻擊位於韃靼自治共和國（Tatarstan）的俄國第3大煉油廠，距離烏國邊境約1300公里。

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